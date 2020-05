Regalan lácteos a familias vulnerables

Durante muchos años Pablo Heriberto Mayén Hernández y su familia se han dedicado a ordeñar sus vacas y a regalar leche y lácteos a personas de escasos recursos que viven en el municipio de Jocoro, Morazán. El ganadero tiene un negocio de ventas de lácteos en el cantón Flamenco del citado municipio, en donde vende al mayoreo y menudo. Ante el mal momento que atraviesa el país y teniendo en cuenta que cientos de familias están sin trabajar por la cuarentena domiciliar, el ganadero y su familia decidieron aumentar las producciones de leche para poder compartir con más personas sus productos.

Además, desde que el gobierno decretó cuarentena domiciliar decidió agregar granos básicos y papel higiénico a la donación que entregan y que reparten los fines de semana a familias afectadas por la cuarentena. "Lo que tenemos es porque Dios nos lo da, sin él no somos nada, es por eso que hemos decidido aumentar los paquetes y que nuestros muchachos (trabajadores) hagan las entregas. Esto lo hacemos por las personas que de verdad no tienen que comer y que necesitan. Acá hay personas que tienen sus familias en Estados Unidos, pero no reciben ayuda de nadie", expresó el ganadero.

Agregó que benefician a varias familias con las bolsas de queso, crema, leche y cuajada. Además, compran leche a pequeños ganaderos para ayudarles a salir adelante. "Esto lo he hecho desde hace mucho tiempo y no porque quiero que le gente sepa, sino porque me gusta ayudar y dar un poquito de lo que tengo", expreso.