Régimen de excepción | Rector UES: “No se pueden controlar” violaciones a derechos humanos

El rector de la Universidad de El Salvador (UES), Roger Arias, afirmó ayer que "no se pueden controlar" hechos como las vulneraciones a derechos humanos que han ocurrido durante el régimen de excepción, decretado el 27 de marzo en respuesta al repunte de homicidios ocurrido ese mes.

Después de justificar la medida, afirmando que la delincuencia "se había salido de control" y "cuando al enfermo ya no le caen bien las pastillas, hay que iniciar tratamientos más fuertes", Arias reconoció que "naturalmente se han dado violaciones a derechos humanos", pero señaló que "lamentablemente, diría yo, no se puede controlar".

El rector de la UES indicó que medidas represivas como el régimen deben acompañarse de políticas de prevención, aunque también señaló que las comunidades perciben ahora más seguridad y que se deben reconocer "las violaciones a los derechos humanos que las y los salvadoreños generaban estos grupos de delincuentes, estos grupos anárquicos que tenían sometido al país y a los gobernantes".

Arias brindó estas declaraciones tras un acto conmemorativo por los 50 años de la ocupación militar de la UES en 1972. Mientras tanto, decenas de personas marchaban hacia la Casa Presidencial, en San Salvador, para exigir al Gobierno la liberación de sus familiares capturados por el régimen. Los manifestantes afirmaban que sus seres queridos fueron detenidos de forma arbitraria. "No estamos pidiendo la libertad para delincuentes, estamos pidiendo la libertad para gente inocente y trabajadora", decía, micrófono en mano, el padre de Edwin Amaya, una persona sordomuda, sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo.

Pasado el mediodía, el Gobierno acudió a la Asamblea Legislativa para solicitar una cuarta prórroga para el régimen de excepción, con el que se han suspendido garantías constitucionales como las libertades de reunión y asociación, y el derecho a la defensa. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reportó que se han realizado más de 46 mil capturas, pero desmeritó las denuncias de detenciones injustificadas. "Quieren seguir generando el cuento que hay capturas arbitrarias. Sabemos de dónde viene el financiamiento. Pero nos debemos a la población. No tenemos tiempo para poner atención a opositores", afirmó.

El rector de la UES afirmó que tienen conocimiento de cinco casos de estudiantes detenidos y agregó que no pueden asegurar "categóricamente" que los más de 60 mil alumnos de la universidad están libres de vínculos con pandillas.

Postura. El rector de la UES, Roger Arias, dijo que las comunidades perciben más seguridad.

Más presupuesto

La UES conmemoró ayer 50 años de la intervención militar del 19 de julio de 1972, con la develación del busto de Rafael Menjívar, rector en aquella época. Durante el evento, Arias exigió al Estado que reconozca a la comunidad universitaria como víctima de graves violaciones de derechos humanos en el contexto y durante la guerra (1980-1992).

En un pronunciamiento, la universidad afirmó que la ocupación militar de ese año fue una operación fraguada por los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, dirigido por el coronel Arturo Armando Molina, el Legislativo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El rector afirmó que el contexto de aquella época no tiene similitudes con el actual. La comunidad internacional y sociedad civil han señalado una ausencia de independencia de poderes, a raíz de la mayoría absoluta del oficialismo en la Asamblea Legislativa, la destitución de la Sala de lo Constitucional y de jueces; pero Arias indicó que, a diferencia de la década de los 70, cuando se celebraban elecciones fraudulentas, Nayib Bukele llegó al poder de forma legítima.

"Fue la voluntad de las y los salvadoreños la que, además de elegir el presidente, le entrega una Asamblea para que pudiese gobernar. No podemos comparar estos dos momentos, son totalmente distintos", afirmó.

"Habrá que preguntarle al salvadoreño común (...) si les afectó o no la separación de la Sala de lo Constitucional", agregó. Desde que comenzó el régimen de excepción se han presentado más de 400 habeas corpus a la Sala impuesta por el oficialismo en 2021. Solo entre el 26 de abril y el 26 de mayo se reportaron 277 solicitudes, pero hasta mediados de junio el 81 % estaba pendiente de resolverse. "Habrá que preguntarle a ellos (los magistrados) por qué no han resuelto", respondió Arias cuando se le consultó si esto no representaba un impacto para la población.

Por otra parte, las autoridades de la universidad reclamaron al Gobierno por el bajo presupuesto para la institución. El vicerrector administrativo, Juan Rosa Quintanilla, afirmó que el Ejecutivo no les ha transferido $25 millones de dólares del presupuesto 2021 y 2022. Ayer mismo, la UES informó que presentaría una solicitud de audiencia con Bukele para abordar asuntos presupuestarios.