Regina Cañas inicia proceso para cumplir trabajo de utilidad pública

Regina Cañas, exesposa del expresidente y ahora prófugo Mauricio Funes, compareció este lunes 17 de mayo ante el Juzgado 5° de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena de San Salvador, donde le notificaron sobre un oficio que deberá presentar en el Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DEPLA) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) antes de iniciar su trabajo de utilidad pública.

El DEPLA asignará el tipo de trabajo de utilidad pública que Regina Cañas deberá realizar como parte de la condena que el Juzgado Séptimo de Instrucción le decretó en marzo de este año por el delito de casos especiales de encubrimiento de lavado de dinero.

“Todo va bien, es un proceso pero yo no había venido porque no me habían notificado, vine, ya me explicaron algo y esto va a seguir”, dijo Cañas luego de salir del juzgado.

#ÚltimaHora Regina Cañas llegó esta mañana al juzgado para ser notificada sobre el inicio de su trabajo de utilidad pública, después de ser condenada por el delito de caso especial de encubrimiento: pic.twitter.com/DNdne7I9KC — LPGJudicial (@LPGJudicial) May 17, 2021

Cañas fue condenada en marzo de este año por el Juzgado Séptimo de Instrucción a tres años de prisión, pero la pena fue reemplazada por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública. Y ese trabajo, según señaló la jueza, debe estar acorde a la profesión que la imputada desempeñaba, relacionada al rubro de las comunicaciones.