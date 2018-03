Registran un enjambre sísmico en Ahuachapán

Lee también

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que desde ayer en la madrugada se registró un enjambre sísmico en el departamento de Ahuachapán. Según la información recopilada y brindada por especialistas, a través de la Red Sísmica de El Salvador se registró este enjambre desde las 00:10 de la madrugada hasta las 10 de la mañana, con un total de 30 sismos.Del total de temblores registrados, uno ha sido reportado como sentido por la población.“Comenzó de una manera bastante súbita, teniendo aproximadamente 20 sismos en menos de una hora, dentro de los cuales se sintió uno. Ya en la madrugada se siguieron sintiendo otros sismos, pero de menor magnitud en la misma zona”, comentó Fabio Alvarado, sismólogo del MARN.El sismo sentido por la población ocurrió a las 00:16 de ayer, con una magnitud de 2.8 en la escala de Richter, a una profundidad de un kilómetro y una intensidad de II en la escala Mercalli Modificada.LA PRENSA GRÁFICA le consultó al sismólogo si este enjambre tiene que ver con el ciclo de sismos que se han tenido en los últimos meses en El Salvador, pero comentó que no es así.“Esto (enjambre) es algo aparte, los otros sismos que se han tenido han sido generados en la zona de subducción. Pero hoy estamos hablando de una actividad dentro de un área específica del territorio nacional. Estamos hablando de dos fuentes diferentes”, detalló Alvarado.Tras el sismo de 7.2 que se registró en nuestro país el 24 de noviembre de 2016, el MARN ha contabilizado un total de 52 sismos, los cuales han sido de magnitud igual o mayores a 5.0.Los sismos anteriores han sido generados en la zona de subducción, frente a las costas de El Salvador, y hoy es una actividad que se ha presentado en un área específica del territorio nacional.En la zona de Ahuachapán hay dos fallas, pero es una la que se ha activado y ha generado este tipo de eventos. Por el tipo de ubicación, se determina que es una falla geológica la que se encuentra activa.Con base en los registros, el sismólogo detalló que el punto o zona donde ha sido localizado este enjambre es a siete kilómetros del sureste de la ciudad de Ahuachapán, en los alrededores de la laguna Verde.Protección Civil ha enfatizado en que la población no debe de alarmarse ni entrar en pánico debido a este enjambre. Las autoridades pidieron a los pobladores a atender solamente indicaciones que sean emitidas por Protección Civil y no prestar atención a rumores o información no oficial.Esto lo reforzó el sismólogo del MARN: “No es el caso alertar a la población, porque es una actividad que está dentro de los límites de lo normal. Toda la franja central del país es atravesada por la cadena volcánica. Hay muchas fallas en toda esa zona y eso tiende a producir sismos, que a veces se generan a manera de enjambre. A veces la gente tiende a pensar que un enjambre sísmico es anormal, pero realmente eso es parte de la actividad de las zonas sísmicas que tiene el país: a veces se puede producir un sismo o enjambre en un área específica, como ha sido en este caso”.