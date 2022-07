Registro de víctimas de El Mozote pasará al Banco Central de Reserva

La decisión de Nuevas Ideas de disolver la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) podría tener impacto directo sobre el manejo del registro de víctimas de la masacre de El Mozote y del conflicto armado, el cual está en posesión de dicha dirección y que podría pasar a ser dirigido por el Banco Central de Reserva (BCR).

La comisión de economía de la Asamblea aprobó el pasado jueves emitir dictamen favorable a la disolución de la DIGESTYC y a pasar sus funciones al Banco Central de Reserva.

Si bien el contenido de la ley no menciona de forma directa proyectos específicos a ser heredados por el banco, sí específica en el literal h de su artículo 4 que, entre las funciones de la DIGESTYC a heredar por el BCR, se encuentran "otras encuestas e instrumentos especiales en coordinación con otras instituciones o en cumplimiento a requerimiento de organismos y convenios internacionales, tales como encuestas de tiempo, encuestas a micro y pequeñas empresas, etc".

El registro de víctimas de El Mozote entra en la categoría de instrumento especial en cumplimiento a requerimiento de organismos internacionales, ya que este se comenzó a trabajar entre abril y junio de 2012, previo a la sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en el tema y que ordenaba crear dicho registro para poder ser parte de los programas de reparación que el Estado salvadoreño debía brindar al respecto.

En visita a la comisión de justicia y derechos humanos de la actual Asamblea, en diciembre de 2021, el director de la dirección, Juan Carlos Salman, y su equipo técnico detallaron cosas como la metodología para manejar el registro y cifras recabadas desde gestiones anteriores de gobiernos en el tema de El Mozote.

En esa ocasión, la dirección explicó que para el registro se creó un protocolo que incluía, entre otras cosas, la confidencialidad de la víctimas, diseños e implementación de captura de información en línea, o el proceso administrativo de base de datos según un consejo directivo que se formó en las gestiones del FMLN y que se descontinuó con la llegada de la gestión Bukele, entre otras cosas.

Todo ello debería pasar a ser dirigido ahora por el BCR. Un tema que, entre otros, en palabras de la diputada Anabel Belloso (FMLN), debió abordarse antes de aprobar la disolución de la dirección.

"Uno de los puntos cuestionados al aprobar la iniciativa es el elemento de que el BCR tiene ciertas facultades y en materia estadística una delimitación dada a los términos económicos, macroeconómicos, endeudamiento y otras, pero en ningún punto habla de datos de carácter social, político y cultural. Y en un tema tan sensible como el registro de víctimas de El Mozote y en general del conflicto armado es preocupante porque no se sabe cómo va a ser administrada esa información", apuntó la legisladora.

"Aquí hay temas de fondo que deberían estar siendo transparentados de cara a la gente de cómo van a funcionar. Teniendo el antecedente de cómo actúa este gobierno, no va a ser para poder ir avanzando en materia de fortalecer ese registro", agregó la legisladora.

Víctimas

Luego, también expresaron preocupación por el futuro del registro las víctimas de la masacre, por medio de la Asociación Promotora de Derechos Humanos del Mozote (APDHM), cuyo representante, Óscar Tobar, indicó que quisieron comunicarse sin éxito con legisladores para explicarles cómo DIGESTYC trabaja el registro de víctimas.

"La DIGESTYC no era solo estadísticas y censos, sino también, en estos temas. Para nosotros es la más idónea para tener su apoyo en el proceso. Estamos con la preocupación en este momento porque no se va a tener una situación clara", indicó Tobar, que no descartó, incluso, en referirse a lo que podría significar que nuevas personas se hagan cargo del registro y deban conocerlo desde cero, cuando con la DIGESTYC llevan años de trabajo.

Además, el representante de la APDHM indicó que se les ha convocado a una reunión para el 12 de agosto en Perquín, en la que el gobierno daría a conocer a las nuevas autoridades que se encargarán del tema. "Vamos a estar al pendiente. Esperamos, por lo menos, lograr que no paralicen el proyecto, sino que continúe. A pesar de casi 10 años de la sentencia, estamos todavía en ese proceso de espera", sentenció Tobar.