Reglamento bitcóin no solventa dudas de las empresas

Luego de la aprobación de la Ley Bitcóin el 8 de junio de este año, un reglamento que indicara claramente cómo se aplicaría era lo más esperado por las diferentes gremiales empresariales.

El pasado viernes 27 de agosto fue publicado en el Diario Oficial el reglamento y la decepción ha sido evidente. "El reglamento publicado no responde las dudas de la ciudadanía ni de las empresas sobre cómo va a operar la Ley Bitcóin en nuestra economía", manifestó Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).

La Ley Bitcóin, que establece ese criptoactivo como nueva moneda de curso legal en El Salvador, además del colón y del dólar norteamericano, y que entrará en vigencia el 7 de septiembre es única en el mundo. No existen precedentes y, por tanto, se desconocen métodos, formas, mecanismos o acciones idóneas para implementarlo. De ahí la urgencia de los empresarios y comerciantes de contar con los pasos claros a seguir en cada uno de sus rubros, según han comentado.

El reglamento que entrará en vigor el día 8 de este mes "hace referencia a las empresas que participarán como proveedores de servicios, en la misma línea que las normativas que ya conocimos y están sujetas a consulta (Normas Técnicas publicadas por el Banco Central de Reserva). Este reglamento no establece o regula aún el uso concreto del bitcóin en el día a día de los comercios o a la población", dijo también de forma oficial la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL). Ante la gran duda de si es obligatorio o no el uso del bitcóin, CAMARASAL dice que "entre las cosas más relevantes sobre las que debemos tener claridad es cuándo o en qué condiciones va aplicar la exclusión del art. 12, que habla sobre la imposibilidad de un negocio para recibir el activo, por no contar con lo necesario", eso tampoco es aclarado.

En el caso de los exportadores ellos confirman que seguirán utilizando dólares para el comercio internacional.

"Lo mismo que viene sucediendo desde que se aprueba la ley, el fideicomiso y ahora se revela con el Diario Oficial el reglamento, son ocho artículos, se queda bastante corto (...) y todavía siguen muchas preguntas", dijo el diputado Johnny Wright.

Anabel Belloso, diputada por el FMLN, por su parte dijo que "el dinero que está en juego ahí no solo es el del banquero, es principalmente el dinero de todos. Al igual como siguen repitiendo que no es obligación, pero el artículo 7 de la ley lo establece claramente, y en el reglamento trasladan la obligación a la banca, es muestra que no se trata de una opción, todo el marco normativo va dirigido a imponernos una medida que nadie quiere".

¿Qué dice el Reglamento de la Ley Bitcóin?

Publicado el 27 de agosto en el Diario Oficial

Art. 1

Establece el objetivo del reglamento, al asegurar que procura “desarrollar, facilitar y asegurar la aplicación de la Ley Bitcóin”, con la idea de crear un entorno regulatorio en el que el individuo y los negocios realicen transacciones en bitcóin dado el carácter de moneda de curso legal que la ley le ha conferido a dicha criptomoneda. El artículo asegura que el reglamento busca garantizar que se cumplan leyes para combatir el lavado de dinero.

Art. 2

Se refiere a las definiciones y conceptos para entender los contenidos de los siguientes artículos. Nada más define los conceptos de cinco términos: banco, billetera digital para bitcóin, casa de intercambio digital o “exchange”, custodio de bitcóin y proveedor de servicios de bitcóin. En la normativa técnica para aplicación de la ley, el Banco Central de Reserva había definido 13 conceptos, pero la mayoría no fueron incluidos.

Art. 3

Ordena la creación de un “Registro de Proveedores de Servicios de Bitcóin”, el cual estará a cargo del BCR y que debe contener los custodios, casas de cambio o “exchanges”, y procesadores de pagos o billeteras. Este último concepto es parte de los que el BCR definió en su normativa técnica pero que no están incluidos en los conceptos del artículo 2.

Art. 4

Define las normas de conducta que deben cumplir los proveedores de servicios de Bitcóin, los cuales deben tener “altos estándares de integridad y honestidad”. En la normativa técnica, el BCR proponía que antes de que se contrataran servicios se debía proporcionar información sobre los riesgos del uso del Bitcóin. Eso no fue incluido en el reglamento.

Art. 5

Faculta a la Superintendencia del Sistema Financiero el poder supervisar y regular el cumplimiento de la ley Bitcóin. Le faculta, además, a examinar libros, registros, operaciones y al personal del proveedor de servicios de Bitcóin. Asimismo, asegura que será la SSF la encargada de imponer sanciones contra un proveedor de servicios de bitcóin si este incumple el reglamento, pero no establece cuáles serán las multas.

Art. 6

Textualmente, dice: “Los bancos podrán, pero no están obligados a, prestar sus servicios a un proveedor de servicios Bitcóin o abrir cuentas en Bitcóin”. Asimismo, deja en manos de los bancos el tema de la prevención de delitos, al ordenar que los bancos que proporcionen sus servicios a los proveedores deben garantizar el cumplimiento de todas las leyes aplicables para prevenir el lavado de dinero, así como cumplir los estándares establecidos por la GAFI.

Art. 7

Luego de decir que los bancos no están obligados a prestar servicios, este dice: “En el caso de las billeteras digitales para bitcóin ofrecidas por el Estado, para garantizar la inclusión financiera de la población, los bancos deberán prestar sus servicios como plataformas de intercambio de tal modo que no generen comisión”.

Art. 8

Establece la entrada en vigencia del reglamento para el 8 de septiembre, previa publicación en el Diario Oficial, la cual ocurrió el 27 de agosto. Cumple con el plazo exacto establecido por ley, ya que los decretos publicados en el Diario Oficial entran en efecto, por lo general, ocho días después de publicados y estos se cumplen el 8 de septiembre.