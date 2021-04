"Regresé al lugar donde me aprecian por lo que soy"

"Sé que mucha gente no comprende por qué regresé a la escuela teniendo tantas oportunidades de laborar, pero, este es el lugar donde me he sentido más cómodo para trabajar, estoy feliz", dijo Francisco Castaneda, la cara más visible del Ministerio de Educación (MINED) en el período del presidente Salvador Sánchez Cerén.

Desde el 3 de junio del 2019, Castaneda regresó al Centro Escolar del caserío Las Cristalinas, del cantón Casa de Teja, en el municipio de Candelaria de La Frontera, en Santa Ana, donde llegó hace 19 años y del que se ausentó nueve años cuando fue alcalde del municipio San Sebastián Salitrillo y cinco más mientras ejerció como Ministro de Educación.

"Muchos me decían: ¿y para qué vas a regresar ahí? o ¿Por qué no aceptas una de las ofertas que te han hecho de trabajar en el extranjero o te quedas en un colegio o escuela mejor ubicada? Preferí regresar al lugar donde me quieren por lo que soy y no porque tengo un cargo público. Cuando me fui, hace más de 14 años, prometí que regresaría y cumplí mi compromiso", explicó el exfuncionario.

" Excelente persona, un buen profesional que le gusta mucho la docencia. A pesar que tuvo un cargo importante en el Gobierno, siempre ha sido una persona humilde, es un verdadero honor tenerlo de nuevo en la escuela", comentó Frida Beatriz Castillo, directora de la escuela.

"Estar en un cargo público fue una experiencia bonita y agradable porque se avanzó en materia de educación en el país, pero también, desde los salones de clase se hacen cosas importantes. Las reuniones, el lobby, con el gabinete de ministros nunca serán más importante que los niños. Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida", explicó Castaneda.

Desde su punto de vista, el Gobierno actual ha tenido algunos errores y otros aciertos en el tema de la pandemia en la rama de educación. "No todos los docentes han tenido acceso al internet y tuvieron que sacrificar su propia economía para continuar educando a los alumnos. Igual, los estudiantes que no tienen un teléfono inteligente o internet en su casa. Lo positivo es que se reabrieron las escuelas, la socialización es importante", dijo.

Hace tres años, Castaneda fue acusado por la Fiscalía del delito de retención de cuotas laborales mientras fue alcalde de San Sebastián Salitrillo. Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró que él no tenía ningún involucramiento debido a que el período cuestionado ya se encontraba laborando en el MINED.

"Las cosas sucedieron después que dejé de ser alcalde, en 2015, cuando yo asumí el cargo en el Ministerio", concluyó.