A un día de la fecha establecida por el Ministerio de Educación para que los estudiantes retornen a las aulas en El Salvador, aún hay un porcentaje de escuelas tanto públicas como privadas que no han completado los requisitos y no tienen el aval para abrir, confirmó este lunes la titular del ramo Carla Hananía.

La ministra no dio una cifra precisa sobre la cantidad de instituciones autorizadas para abrir este martes, pero dijo que son "más de la mitad". Explicó que las instituciones públicas que aún no están listas es porque están siendo "intervenidas" o lo serán en el futuro.

También dijo que "casi todos" los maestros han sido certificados o capacitados para asistir a los estudiantes.

Hananía recordó que lo que iniciará este 6 de abril es la modalidad "semipresencial" de educación, pues las clases iniciaron en febrero, mes en que se había planeado el retorno de los estudiantes a las escuelas pero que fue postergado por órdenes del Ministerio de Salud (MINSAL).

"Hemos venido monitoreando el punto de vista de los padres y nos dimos cuenta que mientras el virus estè presente, el asistir a clases debe ser opcional, a pesar de que la ciencia ha demostrado que el aula no es el sitio de mayor contagio", dijo Hananía. Al mismo tiempo, cuestionó que las familias que fueron a la playa durante el recién terminado período festivo de Semana Santa y que temen enviar a los estudiantes a la escuela.

De acuerdo con una encuesta de LPG Datos realizada entre el 11 y el 14 de marzo a mil ciudadanos, el 56 % de madres y padres de familia con niños y jóvenes en edad escolar califica bien la decisión del gobierno de reanudar las clases presenciales, pero el 55.8 considera que lo mejor es que el resto del año se siga con un modelo a distancia.

"Si su escuela o colegio va a abrir mañana es porque tiene un permiso y cumple los mínimos requisito del protocolo. Si envía a su hijo a una escuela del sector público ya entregamos todos los insumos de bioseguridad, incluyendo mascarillas para alumnos y maestros y todo lo que tiene que ver con la desinfección", subrayó.

Hananía considera que el protocolo denominado "La alegría de regresar a clases" ha sido bien construido y elaborado durante meses y es seguro el retorno a las aulas. Cree que "los niños son más disciplinados que los adultos" y que "nos van a dar una lección" en cuanto al cumplimiento de medidas de prevención contra el covid-19 en las instituciones.

Dijo que por el momento se desconoce cuál es el porcentaje de estudiantes que asistirán de manera semipresencial y cuántos continuarán solamente en línea. "No vamos a tener idea de una cifra general hasta en tres semanas", calculó.

Respecto a la vacunación contra el covid-19 en el sector educativo dijo que se ha tenido una asistencia masiva que ha llevado a superar las metas diarias. "Todavía hay personas que dicen 'no me voy a vacunar' pero es la minoría", manifestó.

Advirtió que los docentes que decidan no vacunarse contra el covid-19 siempre deberán acudir a impartir clases presenciales. "Quien no esté vacunado tiene que regresar, con la conciencia que no quiso vacunarse", dijo.

Agregó una excepción en el caso de las mujeres embarazadas o personas con enfermedades, pero deberán presentar una constancia médica por escrito.

En cuanto a la vacunación del personal de instituciones educativas privadas, Hananía dijo que el Gobierno "pudo haber dicho: 'que se vacunen ellos' o 'que se vacunen después, pueden pagar'" pero decidieron incluirlos.

Según el artículo uno de la Constitución salvadoreña, "es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República" el goce de la salud, entre otros derechos fundamentales.

El Gobierno anunció la inmunización de 56 mil docentes entre el 30 de marzo y el 5 de abril.

Un lote de un millón de vacunas CoronaVac, de la farmacéutica china Sinovac, llegaron a El Salvador el 28 de marzo, y son las que están siendo utilizadas por el MINSAL para la inmunización de sectores prioritarios. Además, se anunció que el miércoles iniciará la vacunación de personas con enfermedades crónicas.