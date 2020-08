Regulación de apertura está en manos del Ejecutivo

La regulación gradual de la reapertura económica, que inició este lunes, está únicamente en manos el Órgano Ejecutivo si publica en el Diario Oficial el decreto 661 en el que están contempladas las fases de reactivación.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, explicó ayer que mientras el Gobierno no acate la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitida el pasado 20 de agosto, en la que ordena al presidente de la República, Nayib Bukele, sancionar la Ley Especial de Emergencia, Atención de la Salud y Reapertura Económica, el pleno no puede adelantarse en una regulación.

Crisis El Salvador tenía más de 100 días de haber paralizado la economía por la covid-19.

"La Asamblea Legislativa no se puede adelantar si ese decreto no está publicado en el Diario Oficial, por lo tanto, no podemos realizar ninguna reforma", aseguró Ponce.

"La Asamblea ya hizo un esfuerzo, a través de este servidor, entendiendo el mandato de la Sala y ya presentó una pieza de correspondencia con el proyecto de decreto que tiene que ver con la segunda fase de la reapertura económica", ahondó.

“El camino correcto es que el presidente Nayib Bukele publique el decreto 661 porque es el mandato de la Sala, después la Asamblea Legislativa debe activarse y reunirse para determinar los detalles con ministro de Salud ”.



Mario Ponce, presidente de asamblea legislativa

Dicha pieza ya está en la Comisión Política. Mientras tanto, la Asamblea tendrá que esperar y aprobar por separado del Ejecutivo, el decreto 661 o si en caso, Bukele acate la resolución de la Sala, deberá reunirse inmediatamente con el ministro de Salud, Franciso Alabí, para afinar detalles de las siguientes fases.

"El camino correcto es que el presidente publique el decreto porque es el mandato de la Sala, después la Asamblea debe de activarse y reunirse para determinar los detalles", explicó Ponce.

Sin embargo, el Gobierno no ha anunciado si en los próximos días publicará el decreto.

Ante la resolución de la Sala, Bukele cuestionó si la misma se trataba de "un acto político" o una "cortina de humo" y la calificó como "un decreto inconsecuente".

La Sala avaló el decreto 661 y resolvió la controversia después que Bukele considerara inconstitucional esa normativa a finales de junio pasado.

En la resolución, la Sala también le ordenó a Bukele publicar "en el menor tiempo posible" en el Diario Oficial por la pandemia. La Sala también estableció que si transcurren 15 días y Bukele no acata esa decisión, será Ponce, quien publique el decreto.