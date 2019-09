Regulan por ley tarifas que cobra Aviación Civil

La Asamblea Legislativa aprobó una ley para regular las tarifas de los servicios que presta la Autoridad de Aviación Civil (AAC).

De acuerdo con los diputados, la ley se debía aprobar porque así lo ordenó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"La Sala de lo Constitucional decretó inconstitucional las tarifas que cobra la Autoridad de Aviación Civil... Esas tarifas estaban en reglamento. Hoy, esas tarifas las estamos pasando a la ley exactamente igual que como estaban en el reglamento. No estamos incrementando ninguna tarifa", aseguró Carlos Reyes, diputado de ARENA.

La sentencia de la sala se dio a conocer el 11 de julio de 2018 y en ella se declararon inconstitucional varios apartados del "Pliego de Cargos por los Servicios Prestados por la Autoridad de Aviación Civil".

El diputado Serafín Orantes, del PCN, explicó que para formular la ley consultaron con los sectores involucrados, la AAC, aerolíneas comerciales, por ejemplo.

"Recibimos a varios representantes de aerolíneas internacionales y decidió la comisión de obras públicas mantener el tema tarifario debido a que si esta Asamblea Legislativa aprueba un incremento a las tarifas, indudablemente el perjudicado es el que va a viajar", explicó Orantes.

Similar opinión tuvo el diputado Lorenzo Rivas, de GANA, quien dijo que eran necesario aprobar la ley porque la sala estableció un plazo para hacerlo.

"Lo que hoy hacemos es cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional y hubo una confusión al pensar que se iban a incrementar los precios de boletos aéreos, y eso no es así, ya que no son cobros constantes, sino pagos anuales y que no son onerosos", dijo Rivas.

La ley se aprobó con 46 votos de los partidos políticos. La única bancada que se opuso fue la del FMLN.

Básicamente la fracción de izquierda estaba por apoyar que se aumentaran las tarifas por los servicios que da la ACC.

"Nuestra posición es que la mayoría de cobros que realiza Aviación Civil son muy bajos. Estos pagos no los hacen por cada vuelo, lo hacen por cada año. Nosotros solicitamos se modifique para dejar un proyecto inclusivo, es cuestión de justicia", explicó el diputado Jaime Sandoval. A pesar de los planteamientos, las reformas a la ley se aprobaron.

Los precios que quedaron establecidos van desde los $0.25 para sacar una fotocopia hasta $1,500 que cuesta la obtención de un certificado de navegabilidad de una aeronave con un peso máximo de despegue superior a los 50,000 kilogramos.