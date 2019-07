Reinado de belleza en El Salvador se lleva a cabo en medio de polémica por abandono de dos candidatas

El certamen de belleza más importante de El Salvador escogerá la noche del sábado a la candidata que representará al país en Miss Universo 2019. Sin embargo, solo cuenta con la presencia de 12 de 14 candidatas inscritas desde su inicio.

Dos días antes del evento, la candidata Elizabeth Rodríguez compartió a través de su Instagram un comunicado en el que anunciaba su decisión de retirarse del certamen, detallando los motivos que la obligaron a hacerlo.

“He tomado la decisión de retirarme de este certamen, porque creo en la dignidad, en la equidad, en la igualdad y el respeto a la mujer. Además todas deberíamos ser tratadas y evaluadas por igual, porque todas soñamos y nos sacrificamos por ello. Creo en la libre expresión que todos tenemos para poder decidir cuando algo nos gusta o no, la cual es un derecho de todo ser humano, antes de ser misses somos mujeres, pensantes, empoderadas, con raciocinio y sentimientos”, explica la concursante.

Además, agregó que no responderá a “especulaciones o difamaciones” que se puedan dar por su renuncia, ya que informó a la organización pero no recibió ninguna respuesta o aclaración. “Solo les pido que por favor respeten lo que decidí, por mi salud emocional y por respeto a mi dignidad como ser humano, no es mas importante un certamen que lo que yo siento”, concluyó Elizabeth.

Ante estas declaraciones, la organización del certamen aseguró que nunca recibieron un mensaje donde Elizabeth les notificara su abandono a la competencia y que se enteraron por el comunicado que compartió la joven en sus redes.

Reinado de El Salvador explica que la candidata incumplió el contrato ya establecido. El 15 de julio recibieron un mensaje de texto donde Rodíguez decidió no asistir a tres presentaciones y mencionó el nombre de tres concursantes, asegurando que ellas serían las ganadoras.

“A la señorita Rodríguez al igual que las demás candidatas se les han dado las mismas oportunidades e igual trato. Un ejemplo de ello es que la señorita Rodríguez fue una de las tres finalistas en la competencia de talento. Nadie puede acusarnos de favoritismo”, agregan en el comunicado.

De igual forma, un día antes del certamen, la página oficial de Reinado de El Salvador anunció que no contarían con la participación de la candidata Andrea Escobar, tras el fallecimiento de un familiar de la participante.