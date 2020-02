Reinauguran Casa de la Cultura de Zacatecoluca

El Ministerio de Cultura realizó el miércoles la reapertura de la Casa de la Cultura y Convivencia de Zacatecoluca, en La Paz, para lo cual realizaron un acto oficial al que asistieron autoridades locales y estudiantes de diferentes instituciones públicas de esta ciudad.

Representantes de la institución inauguraron oficialmente el Proyecto de Modernización de la Casa de la Cultura de Zacatecoluca, con el cual desarrollaron mejoras en la infraestructura y en equipamiento.

La Casa de la Cultura viroleña funciona desde 1977 en un edificio de la época colonial considerado patrimonio de la ciudad, el cual fue mejorado con las obras ejecutadas y que servirán para la exposición de las culturas comunitarias e identidades locales

Wálter Romero, director de las Casas de la Cultura, del Ministerio de Cultura, dijo que la finalidad es fortalecer y modernizar estos espacios para generar convivencia ciudadana y un punto de encuentro para la comunidad.

"Estos esfuerzos son parte del Plan Control Territorial y están plasmados en Plan Cuscatlán, en el que planteamos que las casas de la cultura tienen que ser polos de desarrollo cultural y para eso están estos espacios", agregó el funcionario.

La Casa de la Cultura hoy cuenta con equipo de cómputo, mobiliario, mesas y sillas de espera para usuarios, estantería, libros nuevos y de literatura variada, ludoteca, área de lectura e internet.

"Ha quedado bonita la Casa de Cultura, vi que hay libros y he venido a buscar uno sobre Ana Frank, pero no lo tienen. Me gusta leer, escribir y pintar", manifestó una estudiante del Complejo Educativo José Simeón Cañas, de Zacatecoluca.

La inversión en la restauración de la infraestructura y equipamiento fue de $48,000.

Las mejoras en el edificio incluyeron la rehabilitación de artesón de madera y cubierta de techo de todo el edificio, reparación de puertas, paredes de adobe y piso, además de pintura y mantenimiento de luminarias, todo esto conservando el aspecto patrimonial de las instalaciones, informaron las autoridades de Cultura.