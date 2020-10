Reinicia juicio sobre proceso Rais-Martínez

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador reinició ayer el juicio contra el exfiscal general Luis Martínez y otros dos imputados a quienes la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de pertenecer a una red de corrupción judicial al servicio de Enrique Rais, prófugo de la justicia desde 2017.

Además del ex fiscal general, el juicio involucra al ex jefe fiscal Julio Adalberto Arriaza González y los abogados Héctor Francisco Grimaldi Membreño y Luis Ernesto Peña (fallecido). Hay otros vinculados a la red que no serán enjuiciados aún porque están prófugos, como Rais.

Se trata de un proceso que ha pasado por varios meses de discusiones sobre el juzgado que se haría cargo de enjuiciar a la supuesta red de corrupción.

La problemática para juzgar a la red conocida como Rais-Martínez inició en enero de 2019, cuando el Tribunal Primero de Sentencia capitalino se negó a hacer el juicio porque consideró que debía estar a cargo de un juzgado especializado por tener indicios de tratarse de crimen organizado. El caso pasó al Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador.

Este juzgado aceptó el proceso, pero la defensa de Grimaldi presentó ante la Cámara Especializada de lo Penal un recurso para revertir esa decisión. En octubre del año pasado, la Cámara dio la razón al imputado y concluyó que no hay indicios de crimen organizado en la red, por eso envió la causa a un tribunal ordinario: el Tribunal Tercero de Sentencia.

La Cámara explicó que el caso no podía regresar al Tribunal Primero de Sentencia porque ya había dicho que veía indicios de crimen organizado, lo que podría generar dudas en su imparcialidad.

Pero en diciembre pasado, la jueza a quien llegó el proceso también lo rechazó, porque no estuvo de acuerdo con ese argumento. Según la aplicadora de justicia, la red Rais-Martínez debía ser juzgada en el Tribunal Primero de Sentencia, que tuvo el caso desde el principio.

Por lo que la Corte Suprema de Justicia tuvo que intervenir para definir que la jueza Tercera de Sentencia enjuicie a la agrupación ligada a Rais.

Solo Martínez, Grimaldi y Arriaza van a enfrentar la etapa definitiva, donde se define su culpabilidad o inocencia, porque Peña fue encontrado muerto el 25 de diciembre pasado en su habitación; por lo que la FGR pidió la exoneración de cargos el 10 de septiembre pasado.

Los tres son acusados de fabricar pruebas contra tres personas, entre ellas Claudia Herrera, esposa de Mario Calderón, un exabogado de Rais con quien tuvo diferencias. La FGR sostiene que los procesados establecieron una organización de corrupción judicial a favor de Rais entre 2012 y 2015, cuando fue fiscal general Luis Martínez, ahora condenado a cárcel por revelar conversaciones privadas.

En el caso hay abogados, exjueces, exfiscales y familiares de Rais involucrados en la supuesta agrupación, aunque la mayoría va a enfrentar la justicia hasta que sean capturados. Al menos cinco juzgados se han negado a procesar esas causas, por diversos argumentos legales.