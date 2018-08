Reiteran que no darán bonos a empleados

La alcaldesa de Santa Ana, Milena de Escalón, reiteró ayer que los bonos que se establecían en el contrato colectivo entre la administración y los empleados municipales ya no serán entregados, pese a los reclamos y las protestas que han realizado trabajadores municipales, incluyendo advertencias de denuncias internacionales por supuesta violación al contrato colectivo.

Un grupo de empleados sindicalizados y los miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales de Santa Ana (SITRAMSA), incluyendo de la directiva suspendidos por la administración anterior, protestaron la semana pasada frente al palacio municipal y advirtieron que interpondrán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), argumentando que el contrato colectivo se renovó automáticamente al vencer, el año pasado.

Son dos los bonos que exigen los protestantes: uno de $150 que se entregaba en julio y otro de $40 por el Día del Empleado Municipal, que se celebra el 16 de agosto. La erogación total por ambos es de $195,000 en julio y $52,000 en agosto.

Sin embargo, De Escalón volvió a señalar que el contrato no está vigente y que ambos beneficios no fueron incluidos en el presupuesto 2018 por la pasada administración, por lo que no puede entregarlos.

"No es mala voluntad de la municipalidad, y menos de su alcaldesa, de no darles lo que ellos tendrían derecho, pero en este caso específico del bono había un contrato colectivo que terminó el último día de 2017. La municipalidad también pide (opinión) al Tribunal del Servicio Civil y dice que sí, ese contrato está terminado", sostuvo la jefa municipal.

Agregó que con base en la finalización del contrato colectivo, la administración anterior ya no incluyó los bonos en el presupuesto de este año, por lo que no hay fondos destinados a ese fin.

De Calderón desmintió lo dicho por miembros del sindicato que indicaron que el contrato tenía renovación automática una vez vencido, por lo cual seguía teniendo vigencia y la alcaldía debe cumplir sus compromisos con los trabajadores.

"No es así, la ley no lo dice así. Ahora, si nosotros llegáramos a tener mayores recursos de recaudación y pudiéramos en algún momento dar una nueva prestación, no nos vamos a negar, pero en este momento no lo tengo", dijo.

Durante la protesta de la semana pasada, SITRAMSA también exigió el reinstalo de trabajadores y sindicalistas suspendidos por la pasada administración y una mesa de diálogo permanente con la actual.

La jefa municipal aseguró que hay procesos abiertos en el Juzgado de lo Laboral, pero que ha solicitado un informe al gerente general para ver cómo se encuentra la situación y tomar algunas acciones.

Sobre la mesa de diálogo solicitada, De Escalón indicó que ya ha sostenido reuniones con miembros de otros sindicatos de la alcaldía, y agregó que esperará el escrito que presentó SITRAMSA para poder recibir a sus representantes, siempre y cuando sea para un diálogo sincero y de buena voluntad.

