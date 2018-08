Relación con China Popular trae conflictos internacionales: exministro de Defensa

El exministro de la Defensa Nacional, Humberto Corado, habló en República SV sobre las posibles consecuencias que puede traer para El Salvador la relación diplomática que recién se estableció con la República China Popular, entre estos están los conflictos internacionales.

“No me opongo a China como tal, si China es una potencia, me opongo al gobierno por la poca transparencia en esta negociación… por eso no es conveniente que se hagan tratos con otros países, nos está trayendo conflictos internacionales”, sentenció el exfuncionario.

De igual forma, el diputado y militar reiterado, Mauricio Vargas, declaró que la nueva relación de El Salvador posibilita que el “principal opositor” de Estados Unidos pueda preparar una estrategia militar en su contra.

En el mismo programa estuvo el alcalde de La Unión, Ezequiel Milla, quien comentó que el anuncio de la terminación de relaciones con China Taiwán y el inicio con China Popular le “cayó como un baldazo de agua fría”.

Sin embargo, el edil dijo que uno de los principales problemas en su municipio es la falta de fuentes de empleo y que en ese sentido apoya futuros proyectos de inversión que puedan desarrollarse en la localidad pero que esto debe ir en balance con el respeto a la geopolítica.