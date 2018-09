"Relación con China nos está trayendo conflictos"

El exministro de la Defensa Humberto Corado aseguró que la relación diplomática recién establecida entre El Salvador y China podría significar muchas consecuencias para el país, entre ellas algunos conflictos internacionales.

"No me opongo a China como tal, si China es una potencia, me opongo al Gobierno por la poca transparencia en esta negociación... por eso no es conveniente que se hagan tratos con otros países, nos está trayendo conflictos internacionales", sentenció el exfuncionario.

Corado dio sus valoraciones en la misma línea en las que las ha fundamentado el partido ARENA que ha criticado la forma sorpresiva en la que se dio a conocer, el pasado 20 de agosto, la decisión de iniciar dicha relación.

Por su parte, el secretario general del FMLN, Medardo González, manifestó recientemente en la entrevista de televisión "República SV", que por el contrario se trata de una oportunidad a la que se deber sacar el máximo provecho posible.

"Es de aprovechar las relaciones con China Popular para generar desarrollo económico y sobre todo de crear empleo y oportunidades para los jóvenes", mencionó González.

"No estamos haciendo alianzas militares o conspirativas contra nadie con China Popular, solo se busca una relación comercial que traiga beneficios al país. Este no es un paso para someternos a ningún país, no estamos vendiendo nuestra alma a la República Popular de China", agregó el efemelenista.