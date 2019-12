Relación entre China y El Salvador no es una amenaza a EUA

La relación entre China y El Salvador no amenaza la relación con los Estados Unidos ni con ningún otro país. Así lo afirmó el director general del Departamento de Asuntos de Latinoamérica y del Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Bentang, en el marco de la visita que realiza el presidente de la república, Nayib Bukele.

"Los lazos entre China y El Salvador no van a constituir ningún desafío o amenaza para Estados Unidos; por el contrario, la cooperación china con El Salvador sirve al interés de la estabilidad y desarrollo económico y social de El Salvador y el desarrollo y prosperidad regional, y también puedo ver en esto al interés de Estados Unidos.

Tener ambientes externos estables para el desarrollo, es bueno para todos los países", declaró Bentang a medios chinos luego de la firma de los acuerdos de cooperación entre la República Popular China y El Salvador, y divulgados a través de la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Bentang citó que, en la reunión que sostuvieron ambos presidentes, Xi Jinping dijo que las relaciones entre su país y El Salvador y con cualquier otro país no ataca a terceros; es más, apoya a tener buenas relaciones con los Estados Unidos.

Contrario a la advertencia que han hecho funcionarios de la Embajada de Estados Unidos de no caer en la "trampa de la deuda" respecto a que otros países han sido arrastrados por acuerdos con China que después lamentan, el funcionario chino aseguró que "no hay ninguna agenda geopolítica detrás" y que "no tiene ningún sentido que Estados Unidos haga señalamientos".

China ofreció grandes inversiones en infraestructura en el país, como la construcción de une stadio nacional, una planta potabilizadora del agua del lago de Ilopango y planta de tratamiento de aguas en La Libertad.

"De ninguna manera se está cayendo en una ‘trampa de deuda’, como lo aseveran algunos sectores de la oposición política que tratan de esconder el éxito de la visita a esa potencia económica", dice el comunicado de la Secretaría de Prensa de la Presidencia difundido ayer.

En ese comunicado, indica que hace 40 años Estados Unidos también estableció lazos diplomáticos con China.

El funcionario prometió que "China trabajará con El Salvador sobre la base de respeto mutuo, equidad y cooperación ganar-ganar y principios como la no interferencia, para incrementar nuestra confianza política mutua, expandir nuestros intercambios entre los pueblos, y extender la cooperación práctica, y trabajaremos para que nuestra cooperación genere resultados fructíferos para el beneficio de los dos pueblos".

Al igual que las advertencias de funcionarios de la embajada estadounidense, políticos y diputados también han expresado dudas.

Ayer, el presidente del partido ARENA, Gustavo López Davidson, aseguró que asistió a una reunión con el cuerpo diplomático, incluido un representante de Estados Unidos, y expresaron preocupación sobre el gobierno de Bukele y la relación con China.

"No hay una cena gratis, y los chinos comunistas, la China Continental, pues, que viene y que empieza a regalar ‘x’, ‘y’, ‘z’ cosa..., pero en el fondo solo así por gusto, no; no es por gusto, siempre tienen una agenda y eso ha sido algo que lo han manejado a través de los años para generar una influencia", dijo en la entrevista de Frente a Frente, de TCS, en referencia a la donación millonaria que dará China al país para proyectos de infraestructura.