Relato | A Luis lo detuvieron cuando regresaba de trabajar

Luis Enrique Alfaro caminaba del trabajo hacia su casa, junto a su esposa. Habían hecho varias compras en el camino para cocinar cuando llegaran. Ya había oscurecido, eran más de las 6:00 de la tarde cuando encontraron a varios policías en la entrada de la colonia en la que viven, Casaloma, en Olocuilta, departamento de La Paz.

Desde que lo vieron asomar, los agentes dieron muestras de que iban a interrogarlos. Los hicieron parar a ambos y registraron a Luis. Le pidieron su Documento Único de Identidad (DUI), lo revisaron y le dijeron que quedaba detenido.

En el acto, él les mostró el carné de la fábrica donde trabaja haciendo camisas, pero a los agentes les pareció irrelevante, cuenta Wendy.

"Al policía no le importó, solo le dijo ‘ahí tenelo’. Después de revisarle el DUI el policía solo le dijo ‘venite que vas detenido’", cuenta Wendy. Y en el momento lo subieron a un carro patrulla en el que lo trasladaron a la delegación de Olocuilta.

"Yo me sentí mal porque fue algo bien injusto, nosotros de trabajar veníamos, incluso llevábamos comprados, porque pasamos a la tienda", recuerda su esposa.

Intranquila con la situación, no quiso perderlo de vista. Pidió a uno de sus vecinos que la llevara detrás de la patrulla. Así es como supo su paradero.

"Se lo llevaron tranquilos, sin golpearlo, incluso hasta llegar a la delegación yo me fui detrás de la patrulla. Y al llegar a la delegación no lo trataron mal", cuenta. Ella tenía miedo de no saber de su paradero o de que lo trataran mal y no darse cuenta.

Sin embargo, tuvo que esperar un día para que le dieran información sobre él. A Luis se lo llevaron sin que supiera de qué delito lo acusaban. Y a Wendy le dijeron que fue por agrupaciones ilícitas.

"Ellos dijeron que era miembro de pandillas, pero eso es mentira. Incluso, días después de que se lo llevaron a él, que fue un viernes en la noche, hicieron la mentira de que andaban haciendo un censo en la colonia y fueron a sacar a mi cuñado también de la casa", cuenta Wendy.

Y aunque Luis ya cumplió 15 días de haber sido detenido, todavía no ha tenido audiencia. Pese a esto, ya fue trasladado al Penal de Izalco.

Pero su esposa, que no le ha perdido la pista, fue a buscarlo. En ese punto, supo que la situación ya se salía de sus manos.

"Yo fui para saber de él, si podía dejarle algo, pero no nos permitieron el paso. Ahí en la entrada del penal nos detuvieron, nos dijeron que no podíamos entrar, que no nos preocupáramos por comida, ni por vestimenta, porque, supuestamente, se las están dando ahí. Es algo bien injusto", dice Wendy.

Traslados. La Policía ya realiza traslados de personas al penal de Mariona. Hasta el sábado, se contabilizaban 4,000 personas a las que se había ordenado detención provisional en dicho penal.

El régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo establece que la prisión administrativa tendrá una duración máxima de 15 días. Luego, un juez debe conocer del caso en audiencia. Luis, hasta el momento, no ha tenido esos derechos.

Cuando supo que el caso se iba a extender, Wendy tuvo que acudir al departamento de recursos humanos de la empresa donde trabaja. Explicó la situación, y como Luis es un buen empleado, le creyeron, cuenta.

"Él y yo trabajamos en la misma fábrica, el lunes 4 de abril yo fui a recursos humanos y les expliqué. Me asesoré de si a él le van a quitar el trabajo, pero ellos me dijeron que no, porque no ha sido que él ha abandonado el trabajo, sino que son cuestiones legales", explicó.

En la zona en la que viven Luis y Wendy hay más denuncias de desapariciones y de otros actos delictivos. Su caso, al igual que otras capturas, ocurre en un territorio "estigmatizado" por la violencia que han vivido.

El Movimiento de Trabajadores de la Policía (PMT) ha denunciado que reciben órdenes de realizar un número determinado de capturas al día. Esto genera que muchos agentes inventen testimonios para cumplir con la cifra.

Por ejemplo, en Cinquera, una zona sin presencia conocida de pandillas, la policía recibió la orden de realizar 30 detenciones, según informó un agente. En otras zonas con presencia de pandillas, los operativos han concluído en redadas de grandes cantidades que se hacen sin órden de captura, como lo permite el régimen de excepción.

De capturas realizadas por la PNC en zonas estigamatizadas incluso han tenido que liberar a jóvenes cuyos arrestos ocurrieron sin ningún motivo, tal es el caso de Kevin Rivas, un productor audiovisual detenido en Soyapango y liberado ayer.

Otra serie de casos tienen cuestionamientos de arbitrariedades en el procedimiento; sin embargo, la PNC no ha reconocido errores.

La Fiscalía, por el contrario, ha dado un paso adelante en los procesos y solicitado la detención provisional para miles de personas detenidas. Hasta ayer había más de 5,000 casos para los que ya hay resolución judicial que dicta prisión mientras se investiga su caso.

Cabe recordar que todas estas personas estarán privadas de libertad de forma indefinida, pues la reforma al Código Procesal Penal realizada en marzo pasado por la Asamblea, establece que estarán en prisión todo el tiempo que requiera la investigación de su caso. En las audiencias no hay tiempo para evaluar cada caso.

Arbitrariedad. La esposa de Luis Alfaro dijo haber sido informada por la PGR que, pese a no haber tenido audiencia, este ya fue trasladado al penal de Izalco.