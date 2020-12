Relato | Anliker, esclavo de sus silencios

“Como no están acostumbrados a trabajar temprano en la Asamblea, me citan a las 8:30 a. m. y no hay nadie”. Eso tuiteó el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, ayer, a su llegada a la Asamblea Legislativa para responder las preguntas de la comisión especial que ve el manejo de los fondos de la pandemia. Fue la única frase conflictiva que logró esgrimir en toda la mañana.

Una vez inició la comisión, Anliker no fue más el ministro que responde altivamente al que cuestiona el gobierno. Durante 45 minutos, presentó su informe. Y después, durante 2:25 horas, se dedicó a responder e intentar evadir preguntas.

“No me estoy escondiendo, pero estar con cinco personas a la vez y cada uno con diferente pensamiento no es fácil”.

Durante esas más de dos horas, hubo una imagen que fue recurrente: a cada pregunta, Anliker dejaba el escritorio y se reunía con su grupo de asesores para saber qué responder. El detalle es que cada vez sus silencios fueron más notorios.

¿Qué tanto? Para responder la primera pregunta de la diputada Yanci Urbina (FMLN), Anliker se tomó 1:25 minutos. Cuando Urbina repreguntó, Anliker se ausentó 10:41 minutos.

El detalle: ni siquiera luego de esa espera la duda sobre cuál es la relación contractual con las cuatro empresas mexicanas que concentran el 84 % de las compras hechas por el MAG fue resuelta. Fue necesaria otra repregunta de Urbina y otros 3:04 minutos más para que Anliker pudiera decir: “Ya tenemos la respuesta. La teníamos pero siempre las verificamos, porque como estoy bajo juramento tengo que hacer el mejor esfuerzo para no dar un dato falso y como son números”. El ministro que retaba a los diputados a que trabajaran había desaparecido.

Llegó luego el turno de Rodolfo Parker. Las preguntas fueron más puntuales, pero los silencios también más evidentes. Seis minutos después de que el diputado del PDC cuestionó de manera puntual cuál fue la empresa que vendió atún enlatado a El Salvador, Anliker encendió el micrófono: “Diputado Parker, quería que, de verdad, una vez más, disculpe, me repitiera la pregunta”.

3:58 minutos. 5:21 minutos. 4:01 minutos. No había pregunta que Anliker pudiera responder de manera inmediata. El ministro que no conocía los datos de su informe recriminó a los diputados si no lo habían leído ellos. “¿No leyeron los contratos, que les mandamos?”

Cuando se acercaba a la hora y media siendo cuestionado, Anliker encontró –al fin– una pregunta que podía responder de golpe. Martha Évelyn Batres (ARENA) le preguntó por qué reservaron la información de las compras del MAG y el ministro no necesitó ninguna asesoría: “Porque la gente de la Corte estaba soltando información a otras ramas”.

En total, luego de más de dos horas de preguntas, y sumado cada silencio tras cada pregunta, el ministro guardó mutis durante 55 minutos. Cuando dejó la Asamblea, a la 1:10 de la tarde, Anliker volvió a Twitter: “¿Saben lo gracioso? Todas las preguntas se les respondieron por escrito y aun así preguntaban lo mismo. ¿No leyeron el documento? Al parecer no. Antes, los millones iban para los corruptos, hoy van al pueblo y eso les molesta. Lo repito: ¡volvería a hacer esto por la gente!”