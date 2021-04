Relato | El Salvador que el Gobierno mostró en la cumbre

Desde una oficina impecable, el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, da un discurso a los 22 jefes Estado presentes en la XXVII Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo en Andorra. Un discurso elegante. A juzgar por sus palabras, en El Salvador todo está bien, a pesar de la pandemia. Pero sobre todo, gracias a su Gobierno, y más aún, al presidente de la república, Nayib Bukele, a quien citó varias veces.

Quien lo haya escuchado ayer pensaría que el país ha sufrido pocos o casi ningún estrago en la pandemia. Pues, a diferencia del resto de representantes, Ulloa no dejó ni medio segundo para dimensionar las pérdidas humanas y económicas. O, por lo menos, los retos que ha significado la crisis sanitaria. Tampoco aprovechó, como muchos, para asegurar apoyo de la comunidad internacional, ante las consecuencias que ha generado la pandemia.

"Ya en el año 2019 el presidente Nayib Bukele, premonitoriamente, lo mencionó en la Asamblea General de Naciones Unidas, ‘no estamos viviendo nada más una revolución tecnológica, sino una revolución humana’ y la pandemia nos lo ha confirmado", dijo en el primer minuto.

Luego hizo énfasis en que el Gobierno salvadoreño actuó " incluso antes de que las autoridades mundiales lo declararon como una pandemia". Sin embargo, olvidó el detalle de que en esos mismos días, en el país se instalaron centros de contención en lugares inhóspitos, que, irónicamente, generaron aglomeraciones en un momento en que se pedía distanciamiento social.

En su intervención, el vicepresidente no duda ni un poco en decir que la pandemia "se mantiene bajo control" en el país. Mencionó que uno de los grandes aciertos para su contención fue la inauguración, en 2019, del Hospital El Salvador (HES), "un recinto destinado, exclusivamente, a la atención del covid 19". Sobre esto, omitió decir que el 21 de junio que el Gobierno lo inauguró, para cumplir la promesa de construirlo en 100 días, no estaba completo. Y que, cuando el país alcanzó el pico de la pandemia, no estaba lista la siguiente fase que había prometido.

Describió un Hospital moderno, con tecnología de última generación. Sin embargo, el espacio que describe, hasta el momento, no ha sido documentado por la prensa, porque su acceso es restringido. La Prensa Gráfica reveló, en marzo pasado, que el Gobierno autorizó un contrato con una empresa de aires acondicionados que, en septiembre vulneró la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de este recinto. Grietas como esta no se ven en el discurso de Ulloa. Tampoco dijo que el Hospital ha sido cuestionado por no contar con espacio de lavandería , ni una morgue en las condiciones que debería, según lo han manifestado médicos que laboran en HES.

Dicho esto, el vicepresidente se refiere a una "exitosa estrategia de vacunación". No obstante, los ciudadanos de su país no la conocen porque el Plan Nacional de Vacunación es información reservada desde hace un mes. "Decisiones tan arriesgadas como estas nos están sirviendo para vacunar a un ritmo de 40 y 50 mil personas diarias", aseguró.

Todas estas estrategias "disruptivas en la región", agregó, se han utilizado en el resto de áreas: educación, turismo, cultura, economía. Pero omitió que, según cálculos del Ministerio de Educación, 50 mil estudiantes habían desertado hasta octubre 2020. Y que al cierre del 2020, el Seguro Social registraba 36,666 plazas menos de las que se registraban en enero de ese mismo año, sin covid. Y que alrededor de 1,145 empresas quebraron.

Un dato grave: el Registro Nacional de Personas Naturales, de enero a septiembre, registró 6,521 defunciones más que en 2019, pese a que el Ministerio de Salud solo reporta 2,086 muertes por covid19.

Transcurridos seis minutos, Ulloa termina su discurso. Apaga su cámara y continúa en su oficina impecable.