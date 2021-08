Relato | El camino hacia la Asamblea que oculta

El 3 de mayo, Manuel Galdámez, exoficial de información de la Asamblea Legislativa, presentó su renuncia. Había transcurrido solo la plenaria en la que el órgano Legislativo dio el golpe a la Sala de lo Constitucional, al destituir, de forma irregular, a los cinco magistrados que la integraban.

"Después de ver lo que ocurrió el 1 de mayo, yo no estaba dispuesto a trabajar con personas que no respetan las leyes, yo soy abogado de profesión", reflexiona Galdámez. Sin embargo, el 5 de mayo, por acuerdo de junta directiva, fue despedido bajo el argumento de que no confiaban en su trabajo.

La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) bajo la jefatura de Galdámez funcionaba diferente. Durante su gestión, en la anterior legislatura, dice que llegó a tener discusiones con gerencias para exigir la publicación de información. Así lo recuerda, y lo confirman, empleados legislativos.

La junta directiva, sin embargo, eligió un nuevo oficial de información: Arturo Ernesto Mossi Henríquez, un abogado que venía de laborar un año en la UAIP de la Unidad Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Junto a él, contrataron tres empleados, y despidieron a cinco, de los cuales dos no fueron reemplazados.

Según confirmó un empleado legislativo, otro de los cambios es que muchas de las resoluciones son para denegar información o retrasar su entrega. LA PRENSA GRÁFICA solicitó, el 8 de junio el número de empleados contratados entre el 1 de mayo y el 6 de junio de 2021. Llegado el 22 de junio, sin respuesta de admisión, el medio acudió a la oficina de la UAIP en la Asamblea. Obtuvo resolución mes después, el 22 de julio. Pero la respuesta fue que no había información en firme, acerca de lo solicitado.

Como estas, según cuenta el empleado, hay muchas solicitudes sin respuesta favorable. De modo que el volumen de peticiones de información ha disminuido en los últimos meses. "Mucha gente se ha dado por vencida", dice el empleado.

El volumen de trabajo de la UAIP, sin embargo, ha incrementado, pues la gerencia de Recursos Humanos ha obligado a los empleados despedidos a solicitar sus documentos personales vía acceso a la información. Esto lo confirma también Luis Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa. De modo que, la UAIP, ha pasado a ser el brazo extendido de recursos humanos en la Asamblea.