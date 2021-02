Relato | "El día que ofreció camas a Costa Rica estábamos saturados"

Los médicos que trabajan en el Hospital El Salvador acaban de firmar un contrato para el año 2021, que trae una cláusula con una prohibición especial: tomar fotografías o vídeos por cualquier medio o dispositivo y bajo cualquier formato de la instalaciones hospitalarias y de los pacientes.

La administración de Nayib Bukele asegura que el Hospital El Salvador es una gran obra, digna de envidia regional, pero se niega a mostrarla, salvo a algunas personas. La Prensa Gráfica ha hecho una solicitud de ingreso al hospital desde que fue inaugurado, pero aún no hay respuesta. También ha solicitado información detallada sobre el equipamiento del hospital, pero el Ministerio de Salud se niega a entregarla.

Lo que van a leer a continuación es el relato de médicos de ese hospital, quienes accedieron a compartir sus experiencias, bajo la condición de que se mantengan sus nombres en reserva. La historia es contada desde la perspectiva de un médico, pero integra los aportes de varios entrevistados.

Mire, las denuncia de carencias en los hospitales que es algo que siempre se ha hecho en todos los gobiernos; el personal médico siempre se ha quejado, pero, al parecer, la tolerancia en este gobierno es mucho menor. Usted debe estar al tanto de lo que pasó con un doctor de Zacatecoluca, que hizo una crítica; lo citaron y lo despidieron por algo que publicó. En el país, hay médicos a favor y en contra del gobierno, pero cuando dicen algo a favor del gobierno no pasa nada.

Centro de monitoreo. Intensivitas e internistas monitorean a los pacientes del Hospital El Salvador. Ellos brindan instrucciones al personal médico y de enfermería que está con los pacientes.

Hospital incompleto

El Hospital está incompleto; no cuenta con área de lavandería, que es una cuestión bastante importante. La ropería que se utiliza en el hospital se lleva a otros hospitales, por ejemplo Hospital Zacamil, al Bloom, al Rosales, a los diferentes hospitales que ya estaban.

Existe incluso riesgo de contagio porque la ropa sucia ha ingresado a las áreas contaminadas. Al salir hay duchas, uno se quita la ropa, la cual luego es recogida por el personal de limpieza, y ellos no andan protegidos; ellos andan solo con ropa de turno, con pijama normal, no andan equipo de protección. Ni siquiera usan bolsa, sino que toman una sábana, la llenan y la amarran, y eso lo transportan en un pick up o 4x4 o a veces es un camioncito.

El área de la morgue es realmente improvisada; es un contenedor. Este es un hospital atípico; realmente lo ideal es sacar el cuerpo lo más pronto posible, y llevarlo a enterrar o tener un área refrigerada, un cuarto frío digamos, lo cual obviamente no se cumple. Lo que se hace es llamar previamente y coordinar con los familiares.

Tampoco se cuenta con esterilización; el material estéril llega de los otros hospitales. A pesar de que es un hospital especializado por la pandemia, también se hacen algunos procedimientos de pequeñas cirugías y se utiliza material reutilizable, pinzas y todo el material quirúrgico. Todo eso se tiene que llevar también a otros hospitales.

Lo que tiene el hospital

En este momento cuenta con tres áreas; el área de UCI, que es la Unidad de Cuidados Intensivos; el área de UCIN, la Unidad de Cuidados Intermedios, y hospitalización. Especificando el número de camas, serían 105 UCI, 143 UCIN y 600 en hospitalización, y en total sumarían 848 camas.

En la UCI pasan los pacientes más complicados, generalmente pacientes que están ventilados ya intubados. Los de la UCIN son pacientes también complicados, aunque en teoría, la función de esa unidad sería de pacientes que todavía no estén ventilados, pero debido a la alta demanda que el hospital tiene, se tienen ahí pacientes ventilados.

Nos indignó mucho, por cierto, cuando el presidente Bukele salió y habló de 1,000 camas y que iba a traer 100 personas de Costa Rica; o sea, ¿dónde las iban a meter? Porque la UCI estaba a tope. En ese momento, incluso la UCIN estaba cumpliendo funciones de UCI. Había al menos 20 ventilados en UCIN, que son pacientes que deberían estar en la UCI. ¿Dónde los iba a poner? El día que ofreció camas a Costa Rica estábamos saturados. Ahora no, en las UCIN se han liberado como 30 camas.

Y luego, pues, están las camas de hospitalización, que solamente se encuentran pacientes estables, que ya están por salir, y que están con el dispositivo más sencillo que es la bigotera.

UCI, cama 78. Hay 105 camas de este tipo. El paciente está bajo sedación, ventilación mecánica y 7 bombas de infusión continua.

Las cámaras y el teléfono

Le voy explicar cómo funcionamos en el hospital; hay cámaras 360 grados, todo está bien vigilado. Hay un grupo de médicos que está adentro con los pacientes, atendiéndolos, mientras que hay otros que están solo a través de cámaras; ellos son los Intensivistas o los Residentes de Medicina Interna del San Rafael (R1, R2, R3), que están estudiando para ser internistas.

Los médicos que ingresan a las áreas UCIN, se encargan de estabilizar a los pacientes, y si el manejo se salen de las manos, entonces lo retoman los Intensivistas. El que está adentro hace el reporte través de llamada telefónica, y los Intensivistas ven las cámaras del centro de monitoreo. Entonces, a partir de ahí, ellos dan indicaciones.

El problema es que a veces hay hasta tres códigos; alrededor de tres paros cardiorrespiratorios simultáneos y solo tenemos un teléfono o dos. A veces hay código en una esquina, y se tiene que irse al otro extremo a traer el teléfono; se marca mientras responden, otro compañero inicia maniobras de reanimación.

Entonces, se marca y si contestan, se le dice que hay código. No es que no se haga nada antes o si no contestan, ya que hay un protocolo de un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo. Entonces, se inicia todo el procedimiento, pero igual hay que reportalo, verdad. Y obviamente eso no lo hace un solo médico; cuando un paciente está en código, se parlantea y el personal médico cercano, se acerca a dar apoyo.

A veces se procede por cuestiones de manejo rápido, porque no nos vamos a poner a esperar a que contesten o a que tomen una decisión; o sea, a veces uno toma decisiones ahí dentro y después reporta.

Lo demás es hacer el monitoreo de la saturación, la frecuencia cardiaca, presión arterial, temperatura, es decir signos vitales —si el paciente está totalmente sedado—, y ver si el paciente está hipotenso o esta hipertenso; si el paciente presenta otra sintomatología, dolores, cansancio, vómito, etc., esas son las cosas que se monitorean.

Los intensivistas en sí casi no ingresan; los que ingresan son los de cirugía para colocar catéter de vena central, ingresa cardiología y médicos radiólogos, que toman exámenes y hacen sus reportes. Ahora bien, la decisión de que un paciente tiene que ser movido a otra área ahí es de los intensivistas.

En el caso de las UCI, esos pacientes son atendidas por subespecialistas, pero siempre con cámaras; los intensivistas no entran, siempre son los médicos generales los que están adentro y reciben las indicaciones.

Y así funcionamos; no es lo mismo ver a un paciente por una cámara que estar frente a él; a veces se siente impotencia. Y uno a veces trata de convencerlos porque uno tiene su propio criterio, y tiene al paciente enfrente; entonces, uno sugiere, la mayoría de ocasiones ellos son accesibles, y dicen vamos hacerlo entonces.

Ahí como le decía, son 104 UCIS, pero lastimosamente intensivistas son pocos, son 56 en todo el país, si mal no recuerdo. Vinieron unos intensivitas chilenos, colombianos y argentinos, y todavía están aquí, como 10 en total.

La mortalidad

En el Hospital El Salvador, a diario quizás se mueren alrededor de unas ocho personas, mínimo. Ha habido turnos en los que hasta 12 ó 15 pacientes. Es bien difícil realmente saberlo porque el registro que se lleva es digital; entonces ellos, lo tienen escondido digamos.

Hay acceso al sistema para ver un expediente, pero no para ver una estadística de altas y fallecidos; realmente no podemos acceder a esa información. Si el paciente fallece, lo colocan por un momento, y dice fallecido en UCI, pero si usted lo busca en una semana de nuevo, ya solo aparece el nombre del paciente, sin más información.

En la causas de la muerte, casi siempre lleva sospecha de covid-19, a menos que sea con una prueba PCR confirmada; de lo contrario, queda como sospecha. Y hay que tomar en cuenta que casi todos los pacientes del hospital no ingresan con prueba PCR.

Usted lee por ejemplo que el Ministerio de Salud publica que un día hubo 5 fallecidos, pero ese mismo día en el Hospital El Salvador hubo 10 fallecidos, por señalar un ejemplo. Nosotros decimos que son más, y que al resto le ponen sospechas de covid. Yo calculo que solo dos de diez ingresados tienen un aprueba PCR positiva, entonces de la cantidad de fallecidos por covid es más de lo que dicen.

¿A quiénes recibe el hospital?

El protocolo es que el paciente asiste a un hospital de segundo o tercer nivel, que podría ser el hospital Zacamil o cualquier hospital del país; allá se diagnostica como sospecha de covid, los médicos que lo atendieron en ese hospital deben de llamar y presentar el caso a este Hospital El Salvador; con base en lo que el médico dice, se toma la decisión.

Es importante, por ejemplo, la saturación, que es de los parámetros más importantes en estos pacientes, y qué tipo de dispositivo está utilizando, verdad; en base a esa información que se maneja.

UCIN 2, cama 139. Hay 143 camas de este tipo. En la imagen puede observarse un paciente con CPAP (significa, por sus siglas en inglés, presión positiva continua en la vía aérea). Es el último dispositivo antes de la ventilación mecánica.

Ah, lo otro son las comorbilidades, o sea las otras enfermedades subyacente del pacientes; en base a toda esa información se decide. Los jefes de área los que reciben esas llamadas, puede ser el jefe de la UCI, la jefa de la UCIN o el jefe de hospitalización, verdad.

Ellos reciben esa información, si el paciente viene estable, lo pasan a hospitalización, si el paciente viene más o menos delicado, lo pasan a la UCIN, y si viene crítico, a la UCI, pero si está llena ni modo a la UCIN.

No es que un paciente siente síntomas o se siente mal, y va a ir a pasar consulta al Hospital El Salvador, eso no se puede. Hay casos bien específicos en los que médicos en el sector privado han atendido casos; han atendido pacientes y tienen, digamos, algún tipo de amistad con otros médicos especialistas que laboran ahí. Entonces, le dicen: mira te lo voy a mandar directamente para allá; de esa forman han llegado casos, pero la mayoría llega de los hospitales del país, segundo o tercer nivel.

Los hospitales en general no tienen áreas covid; lo que tienen son griparios, que es donde los atienden. Esa una área especial aparte, son pequeñas áreas que no cumplen las medidas de bioseguridad como el uso de equipo de protección personal, que son de Nivel 3, sino que solo usan mascarilla y gorro, y, si acaso, Nivel 2.

El día después de la pandemia

Este hospital, para servir como hospital, le hace falta mucho por remodelar. Este lugar es prácticamente una gran sala para tener pacientes. Ahí no hay quirófanos; no hay un área de emergencia real; el área de emergencia es improvisada; ahí no estamos en capacidad, por ejemplo, de atender un herido, por mínimo que sea; no hay las condiciones para atender a una mujer embarazada, por ejemplo.

En este momento se entiende, por la pandemia, que se esté utilizando de esta manera, pero se han generado muchas expectativas incluso dentro del gremio médico, pero los médicos que realmente conocen el hospital, saben que es complicado. Físicamente, le falta. ¿Se dieron cuenta de lo del techo de la UCI? No recuerdo con exactitud, pero fue entre septiembre y octubre. Una parte del techo prácticamente se cayó; aparecieron unos videos que realmente no eran del hospital, y entonces mucha gente tendió a no creer en eso, pero sí pasó

Y para ir de la UCIN a la UCI hay una pendiente; usted va con un paciente, generalmente los ventilados son obesos, y tiene que ir al menos 4 personas deteniendo la cama no se vaya de un solo; entonces eso no es adecuado para una UCI. Es una pendiente, y el paciente que lleva 8 goteos de bomba, respirador, terapia, va médico y enfermeras, etc.

La UCIN se encuentra en un segundo nivel, y la UCI está en un primer nivel; entonces, para bajar con un paciente no se hace por ascensor, como sí se hace en el San Rafael, sino que hay una rampa para bajar.

Y hay un montón de puertas angostas donde cuesta pasar con un paciente en una cama y con un montón de goteos. El hecho de trasladar a un paciente de la UCIN a la UCI es un gran protocolo; o sea uno se tarda un montón en hacerlo porque tiene que estabilizarlo y en un tramo que en realidad es corto; no serán ni 100 metros, pero es pendiente.

Y ya otra cosa es la construcción propiamente de los quirófanos, que no es una cosa sencilla. Entonces para tener área de cirugía, se tiene que construir desde cero los quirófanos; igual se tiene que adecuar un área de ginecología, por ejemplo, y también desde cero. Lo que está es el espacio, y falta la Fase 3, pero ahí lo único que sabemos es lo que es ve desde afuera.

Monitoreo y atención

Los especialistas en cuidados intensivos y los médicos de medicina interna monitorean las cámaras y reciben llamadas de un equipo de médicos que atiende directamente a los pacientes que están en las 105 UCI y en las 143 UCIN.

Pizarra para control de pacientes ingresados, UCI.

DATOS DE PERSONAL DEL HOSPITAL

18 intensivistas

25 médicos de medicina interna

105 camas de UCI

143 camas de cuidados intermedios

318 médicos generales (157 en la UCI y 161 en cuidados intermedios)

492 enfermeras (251 en UCI y 241 en cuidados intermedios)

Publicación del Gobierno de El Salvador en The Lancet, diciembre 2020