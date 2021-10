Relato | El miedo a ser oposición

En la foto se ve al clan Bukele acompañado de dos payasos, quienes brindaron un show en una fiesta del grupo familiar hace varios años. Karim, Yusuf, Nayib y también al padre de estos, Armando Bukele (QEPD). Uno de los dos payasos de la foto es "Kuki Galleta", payaso, imitador y comediante. Era 5 de mayo de este año y "Kuki" decía en Twitter, con esa foto, que había quedado fuera del fideicomiso que BANDESAL creó para apoyar a los artistas. Como muestra de su trayectoria mostraba que alguna vez había actuado para los Bukele.

La otra foto es más reciente. Del pasado jueves para ser exacto. Ese día, "Kuki Galleta" no usaba maquillaje ni lo acompañaba ningún Bukele, sino sus compañeros de profesión. El lugar no era una fiesta, sino una manifestación. Dos días atrás, la Asamblea Legislativa había aprobado extender hasta el 16 de febrero las medidas transitorias para el manejo de la pandemia por covid-19 que han sido cuestionadas por su casi nulo cumplimiento.

Eventos deportivos, reuniones en bares y hasta inauguraciones de discotecas no han faltado, dado el desinterés del gobierno en regular cómo estos eventos pueden funcionar y dejarlos actuar, prácticamente, con libre albedrío. Uno que, en todo caso, no aplica cuando se trata de fiestas patronales.

Ese era el reclamo de los artistas que se hicieron presentes en la Asamblea, y que coincidieron con otro movimiento, el del colectivo AltavozES, que ese mismo día presentó una carta en la que sugieren a la comisión de hacienda priorizar áreas en el presupuesto 2022.

Ambas manifestaciones fueron recibidas de la misma manera en la casa del pueblo: puertas cerradas y barricadas de alambre razor. Mientras AltavozES explicaba su iniciativa, el colectivo de artistas elevaba su voz: "Queremos trabajar" era el grito una y otra vez.

"Estamos bastante dolidos y afectados económicamente por el decreto que ha dado la Asamblea, a la prórroga de eventos y espectáculos al aire libre. Hemos sido afectados, porque con estos cuatro meses que se agregan vamos a dos años de no poder trabajar libremente", lamentó Morales. "No pedimos otra canasta básica ni ayuda de BANDESAL, porque fueron pocos los beneficiados; queremos que nos permitan desempeñarnos, con medidas de bioseguridad", agregó.

Tras poco más de una hora de espera, la única diputada que se prestó a escuchar y apoyar a las dos manifestaciones fue Dina Argueta (FMLN). Tras conversar con el personal de seguridad de la Asamblea, estos aceptaron que entraran cinco representantes de las protestas junto a la diputada, para poder entregar las respectivas cartas. Y entonces, los artistas se quebraron.

"Kuki Galleta" ya no estaba en el grupo. Otro artista, no identificado, tomó la voz cantante: "Miren, yo agradezco a la diputada, pero ya sabemos cómo funcionan las cosas ahí adentro. Si entramos con ellos, nos van a decir que somos oposición y ya no nos van a escuchar". "Si esperamos que vengan los de Nuevas Ideas, aquí nos vamos a estar", se escuchó como respuesta. Y así siguió el intercambio, con un colectivo dudoso entre su derecho a hacerse escuchar y la conveniencia —o ilusión— que alguien del partido oficialista iba a salir a verlos.

Una hora después, AltavozES ya había presentado su carta, explicado su posición y retirado del lugar. Los artistas, mientras, seguían ahí, en plena discusión de si enviar su carta con Argueta y también con Claudia Ortiz (Vamos), que ofreció ayudarlos. Al final decidieron que no.

Luego, a las 11 a. m., salió Rebeca Santos (Nuevas Ideas), aunque esa interacción no circuló en redes sociales de la Asamblea. Dio la carta por recibida y declamó: "Hemos venido a escucharlos, ustedes saben que la intención del presidente Bukele es salvaguardar la vida de los salvadoreños, ha sido uno de los gobiernos ejemplo..."