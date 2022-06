Relato | El último adiós para un árbitro que fue "Calidad"

"Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad", cantaron familiares y amistades para despedir a José Arnoldo Amaya ayer por la tarde durante su sepelio, luego de que falleció el domingo tras ser golpeado por un aficionado que no estuvo de acuerdo con sus decisiones arbitrales.

Las personas llegaron al parque mememorial Los Cipreses, en Soyapango, con sus paraguas y otras con flores. "El era bien amigable y dedicado a la familia", comentaron un par de señoras que estaban presentes y que lo conocieron.

Las personas en el parque se abrazaron unas a otras, compartieron palabras de esperanza e hicieron acto de presencia para despedir a "un buen hombre, esposo, padre, abuelo. Un hombre trabajador, honesto", como lo describió su esposa. Luego, entre lágrimas, dijo "no saben como me siento, mi corazón está destrozado".

"Las virtudes de mi padre eran inigualables. Era un padre ejemplar, los consejos que me daba eran que fuera responsable, íntegro, que practicara la honestidad, fidelidad, pero sobre todo amar a Dios", expresó Jairo Amaya, su hijo.

Entre lágrimas, Manuel, hermano de José Arnoldo, expresó que "hace como cinco días yo me miraba la mano y decía uno, dos, tres, cuatro, cinco hermanos y hoy, ya solo somos cuatro. Lloro porque me ha dolido y me sigue doliendo, a mi esposa, a mi familia, a mi hermanas, a mis sobrinos, a todos", añadió.

Manuel relató que su hermano era muy conocido porque era muy amigable con los demás, además agradeció el acompañamiento que familiares y amistades.

Amaya tuvo una experiencia de 20 años como árbitro. Dirigió torneos coloniales, colegiales y Liga Aficionada en la ADFA San Salvador, y pertenecía a la Asociación Nacional de Árbitros de Fútbol de El Salvador (AAFES).

Su colega, el árbitro Jaime Herrera, definió a Amaya como una persona alegre y que mediante una llamada les daba ánimos antes de comenzar sus jornadas. "Esa llamada antes de cada partido era para decirnos: hey, te deseo éxitos en cada partido, sé que tienen la capacidad, delen con todo, ustedes tienen mucha experiencia", recordó Herrera.

"El arbitraje es como una hermandad", comentó un amigo y compañero de arbitraje quien conoció a Amaya desde hace 30 años. "Arnoldo era una persona bien educada, donde lo encontraba a uno en la calle, lo saludaba con amabilidad y a los jóvenes siempre dándoles consejos", afirmó.

Otro compañero y amigo aseguró que Amaya "fue un caballero, un amigo, un educador, un emprendedor en todo lo que hacía. Como persona: calidad". Entre nostalgia recordó que al entrar en el mundo del arbitraje Amaya le decía, "no cambies tu forma de pitar, de dirigir, de actuar. Has visto a varios pero no pierdas tus principios, lo tuyo".