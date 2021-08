Relato | El vicepresidente que huyó de una entrevista

La entrevista estaba prevista para el sábado 31 de julio a las 10:30 a. m. Así me lo había confirmado el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Cuando se pidió la confirmación dijo: "estamos en eso. Creo que será sábado. Dos miembros del Comité y el consultor español". Ese fue su mensaje. Luego dio la dirección y dijo que solo estaban revisando gramática y ortografía de las reformas, pero que mantenía día y hora.

La encargada de comunicaciones de Vicepresidencia se comunicó y dijo que esperaban a LPG ese día.

No era la primera vez que entrevistaba a Ulloa. Era la tercera y como vicepresidente ya lo había hecho en una ocasión. La primera entrevista que le hice fue aproximadamente hace tres años cuando él aún era el presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES). Así que no vi problema en que accediera.

Llegado el sábado entramos a la casa de la Vicepresidencia pero no era una entrevista privada como se había acordado. En el patio habían periodistas y comunicadores de los dos medios de comunicación oficialistas: Diario El Salvador y Canal 10, listos para realizar una cobertura. Al frente estaba una mesa con los nombres de los cinco miembros del Equipo Ad hoc, aún no habían llegado pero ya todo estaba listo para una "conferencia de prensa" y no una entrevista privada.

En unos minutos llegaron los miembros y se s sentaron. El vicepresidente dio las palabras de bienvenida y preguntó: ¿Claudia dónde estás? Hemos hecho este evento a solicitud de La Prensa Gráfica. Cuando le di señal de mi presencia dijo que el evento no era una conferencia de prensa sino que una "entrevista". Quedé desconcertada porque era obvio que era una conferencia con medios del Gobierno donde ellos estarían presentes todo el evento.

Moris Turcios, asesor de prensa, sabía que yo iba para una entrevista privada y no para una conferencia. Dijo que hablaría con el vicepresidente, luego me avisó que Félix sí me daría la entrevista, terminada la conferencia. Antes de terminar el evento volví a preguntar al encargado y reconfirmó que me atendería en representación de LPG.

Pero terminado el evento, Moris aseguró que Ulloa habló con él y que mandaba un recado: "fijate que al presidente lo acaban de llamar de CAPRES y ya se va, no te puede dar la entrevista". En compensación ofreció a tres miembros del Equipo que "te pueden dar la entrevista, si te parece".

Le dije que no había problema, que me interesaba hablar sobre las reformas con los que estuvieran.

Cuando me dirigía a la sala donde iba a ser la entrevista, Félix estaba en una oficina con la puerta entreabierta y al ver nuestro equipo se escondió y no quiso dar la cara. Se suponía que estaba camino a CAPRES.

Luego dio inicio la entrevista con tres miembros del Equipo Ad hoc, Adolfo Muñoz, Harold Cornejo y el consultor externo, Cayetano Núñez. Ellos brindaron la entrevista sin ningún problema y en ese lapso, alguien abrió la puerta. Para nuestra sorpresa, era el Vicepresidente Ulloa, quien aún seguía en el lugar. Solo vio a todos y cerró la puerta, no quiso entrar.

Al término de la entrevista el encargado de prensa dijo que el vicepresidente se disculpaba por no haber atendido y que la otra semana, seguro, me daba la entrevista. Hasta hoy no ha cumplido.

Medios

El encargado de prensa de la Vicepresidencia dijo que los medios que estaban presentes eran porque Félix Ulloa no cuenta con equipo propio y que siempre piden apoyo a CAPRES para que les brinden los medios de comunicación para grabar los eventos que realizan.