Relato | En el Mercado Central no confían en la PNC

Eran las 12:00 del mediodía y un grupo de personas, aparentemente feligreses católicos, estaban reunidos ayer en el edificio seis del Mercado Central de San Salvador. Una de las mujeres presentes realizaba una oración y pedía por la seguridad al interior del establecimiento y también oraba por los vigilantes privados que ahí trabajan.

La preocupación, incertidumbre y miedo son parte de la rutina con la que han empezado a vivir los vendedores de los 10 edificios del Mercado Central de San Salvador, luego que el pasado miércoles autoridades policiales intentaron apartar a los vigilantes privados que dan seguridad en las instalaciones.

Los comerciantes se opusieron ese día y cerraron el mercado como una medida de presión, porque no confían ni en el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) ni en la Policía. Relatan que en años anteriores les han impuesto al CAM para que brinde seguridad y han sufrido de robos. "Los vigilantes no dejan entrar a los pandilleros y tampoco hay extorsiones", comentan.

“Mire, no tenemos vigilancia y eso sí me preocupa. O sea, sí tenemos vigilancia, pero no los podemos poner con uniformes”.

Aparentemente todo ha vuelto a la normalidad en el mercado capitalino, pero los vendedores están preocupados. ¿El motivo? La empresa de seguridad AVINSE ha sido suspendida por 60 días mientras la Policía Nacional Civil (PNC) realiza una investigación.

Nadie se atreve a hablar sobre la causa de la suspensión de los agentes de seguridad, pero fuentes policiales relatan que entre la empresa de seguridad y la Mara Salvatrucha (MS-13) existe una rivalidad que ha provocado una gran cantidad de muertos en los últimos años.

"La pegada de los AVINSES fue en venganza de los vigilantes que han matado, eso se veía venir", dijo un investigador de la PNC. El agente se refería al doble homicidio ocurrido el martes 7 de septiembre en horas de la madrugada, en el que asesinaron a dos presuntos pandilleros y una tercera persona falleció de un paro cardíaco. Esa fue una respuesta, según lo relatado por el agente policial, al asesinato de un vigilante en el mercado Sagrado Corazón, ocurrido el sábado 28 de agosto.

Pero miles de vendedores han solicitado a las autoridades policiales que agilicen las investigaciones y autoricen nuevamente a la asociación de vigilantes.

"Tenían que irse por unos días (los vigilantes) mientras se investigaba cómo estaba la situación entre ellos y que no podían trabajar. Entonces nosotros decidimos formar grupos de usuarios para cuidar en la noche porque no podíamos dejar solo", dijo una usuaria del mercado que se identificó solamente como Juanita, pero que apoya a los vigilantes.

Los vendedores del Mercado Central han dado su apoyo a los privados, que por más de 38 años les han brindado la seguridad. "Mire, no tenemos vigilancia y eso sí me preocupa. O sea, sí tenemos vigilancia, pero no los podemos poner con uniformes, no sabemos porqué no les ha dado la policía el aval que diga sí ustedes van a trabajar, pero no hay ningún papel firmado", dijo Evelyn Amaya, quien aseguró que la situación no es nada fácil.