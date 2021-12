Relato | En la Asamblea ya huele a vacaciones

A la Asamblea Legislativa le falta decoración navideña pero le sobra tiempo. Tanto, que el espíritu de la venidera vacación ya asoma entre los pasillos del primer órgano de Estado. Ayer, no hubo una sola comisión de trabajo convocada, y apenas pudo notarse presencia de legisladores.

A la Asamblea aún le queda una sesión plenaria para terminar el 2021 y varias decisiones importantes están sobre el tintero. Una, la del presupuesto general de la nación para 2022. Discuti... comentado en la comisión de hacienda durante los últimos tres meses, el que no hubiera rendición de cuentas no impidió que el oficialismo repitiera el hecho que criticó a la anterior legislatura y se apreste a aprobarlo en la última plenaria del año.

Otra, la elección del fiscal general. Con dictamen listo para proceder a (re)elegir al fiscal Rodolfo Degado, empero, en la plenaria del pasado martes el tema desapareció como que fuera la prometida reforma de pensiones: un día todos hablan, al otro todos callan.

Ayer, a las 9:50 de la mañana solo habían dos periodistas en el pasillo donde se acostumbra abordar a los diputados para recoger declaraciones. Junto a ellos, dos comunicadores institucionales, quienes están prestos por si el periodismo recoge declaraciones de algún diputado de oposición para grabarlas, aunque estas no sean usadas en ninguno de los canales legislativos.

Sin embargo, la Asamblea está, periodísticamente hablando, "muerta". No aparece nadie. Mientras, la radio legislativa programa "Manda una señal", de Maná; y la cuenta de Twitter legislativa tiene más de una hora de haber posteado un video resumen de la comisión de reformas electorales del jueves.

Un camarógrafo institucional baja con equipo de transmisión y abandona el recinto legislativo. Suena la pregunta de si habrá comisión de antejuicio contra los diputados de Nuevas Ideas —la cual está abierta, así que puede ser convocada en cualquier momento — en el Centro Cultural Cívico Legislativo (CCCL) y la respuesta de los institucionales no deja ningún lugar a dudas: "no sé, estamos averiguando".

Son las 10:05 de la mañana. Todavía están averiguando si habrá comisión especial —terminará la mañana y no habrán terminado de averiguar—; mientras, otra comunicadora institucional pide permiso a uno de sus superiores ya que necesita grabar un "off" para el programa de entrevistas del diputado Carlos Bruch (NI).

Son las 10:22. El parqueo junto a las oficinas de la bancada cyan luce a medias. A esta hora si bien se contabilizan 25 vehículos —incluyendo un par sin placas—, también hay casi una treintena de espacios vacíos, incluyendo los que varios legisladores cyan tienen asignados, como lo demuestran los carteles con sus nombres.

Son las 10:34. La cuenta de Twitter no se mueve. No hay comisiones, no hay nada que decir. "De música ligera", de Soda Stereo suena en Radio Legislativa.

Son las 10:45. Ya hubo movimiento de vehículos en el parqueo: ya no son 25, hoy son 24.

Son las 10:50. Chayanne suena en Radio Legislativa: "Completamente enamorados", irónica en un momento en que la encuesta de LPG Datos refleja que Nuevas Ideas ha perdido 10 puntos de aceptación en la ciudadanía en cuanto a preferencia de partidos políticos.

Son las 10:56. El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara tuitea que acaba de colgar una llamada con Comandos de Salvamento, asegurando que les darían más fondos para 2021. Toca asumir que se refería a 2022. No explicó si serían más en relación a que el GOES pidió reducirles (En 2021 se les aprobó $400 mil y Hacienda pide reducirles en 2022 a $350 mil).

Y se va el día. Ayer la Asamblea no legisló. Espera a conocer qué deberá aprobar el martes. La vacación no está cerca, la vacación parece ya estar ahí.