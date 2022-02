Relato | Escuchar a las víctimas, ignorar a las víctimas

"Las legislaturas anteriores solo acompañaron a los victimarios, los protegieron por años. Dejaron a las víctimas en el olvido e hicieron leyes a su favor. Ellos siempre confundieron el término de justicia transicional". Esa es la frase que, según la cuenta de Twitter de la Asamblea Legislativa, fue dicha por Ovidio González, director de Tutela Legal, en la visita a la comisión de la justicia, el pasado lunes 22 de febrero.

Sin embargo, hay un detalle: González no dijo la frase que la cuenta de la Asamblea le atribuyó y que fue tuiteada a las 11:35 de la mañana de ese día.

El hecho no es el único. Quince minutos antes, al representante legal de la misma organización, Alejandro Díaz, la cuenta de la Asamblea le atribuyó la frase: "Se ha avanzado un poco, pero no se ha podido responder a las víctimas, no hubo acompañamiento en el pasado. No podemos dejar de lado a los autores intelectuales de los crímenes". Sin embargo, Díaz tampoco dijo esa frase.

COMADRES. El comité hizo un simil: cada vez que saben de un desaparecido en la actualidad, les recuerda a la guerra.

Quienes sí han mencionado frases parecidas son los diputados del oficialismo que forman parte de la comisión, quienes en las últimas semanas corrigieron su negativa a recibir a organizaciones que representan a las víctimas del conflicto armado.

El problema: pese a escuchar a las víctimas, ignoran a las víctimas. Acciones como atribuirles frases que no han dicho, omitir datos a conveniencia u obviar sus testimonios dan fe de ello.

Primera visita

Los primeros en poner pie en la comisión fueron Víctimas Demandantes (VIDAS), encabezadas por Benjamín Cuéllar y Rosario Acosta. "Quizá ha sido hasta esta legislatura que se ha tomado el compromiso de ver este tema con seriedad, sin ningún tinte político", fueron las palabras de bienvenida de Rebeca Santos (Nuevas Ideas), presidenta de la comisión.

Lo que siguió fue una serie de recomendaciones y correcciones hechas por Cuéllar y Acosta para que la hoja de ruta que la comisión dice haber trazado pudiera tener mayor claridad en cuanto a justicia transicional y restaurativa.

"Nunca va a ser la última oportunidad de luchar por las víctimas", "Las víctimas no necesitan quien las represente, lo pueden hacer solas; necesitan apoyo, eso sí", "Que exista una forma de presionar para que la información se dé, los archivos (de la FAES) no se han destruido", "Si quieren desvincularse, sobra que reiteradamente estén repitiendo lo que no hicieron los otros; se interpreta como que están instrumentalizando a las víctimas; y eso no se vale", "Antes de legislar, empecemos por no negar o tergiversar la historia".

Esas fueron algunas de las frases que Cuéllar y Acosta sí dijeron (aunque no aparecieron en el Twitter de la Asamblea) en su intervención.

¿Qué respondieron los diputados de Nuevas Ideas? "Perdonen, ¿cómo no recordar? Vamos a seguir diciendo y aquellos que les afecte van a seguir escuchando una y otra vez", respondió Walter Coto. "No partamos del error que solo del lado nuestro hubo víctimas. Nos debemos apartar de lo político, limpiar ese cristal a través del cual vemos las cosas. Ya no tenemos tiempo y ya no vamos a tener otra oportunidad de hacer esto", dijo Jorge Castro. Ese día, la cuenta de Twitter de la Asamblea Legislativa solo compartió cuatro tuits con el testimonio de VIDAS. En cambio, compartió 15 con frases de diputados de Nuevas Ideas.

Tutela Legal. La asociación mencionó detalles como los archivos de la FAES, la tipificación de delitos, no perdón a victimarios.

Escuchar, tergiversar

En el transcurso del siguiente mes, la comisión recibió al Comité de Padres y Parientes de Prisioneros, desaparecidos y Mártires Políticos de El Salvador (COMADRES), a Tutela Legal y a la Asociación Pro Búsqueda; estas dos últimas, luego de que, en diciembre pasado, los legisladores cyan intentaran desacreditarlas y minimizaran su trabajo con las víctimas.

En sus participaciones, cada organización dejó claros varios puntos sobre el incumplimiento que anteriores gestiones han tenido en el tema de las víctimas del conflicto armado. Y también dieron detalles que consideran, sí o sí, debe incluir una ley de justicia transicional.

Así, COMADRES enfatizó, entre otras cosas, en que se ordene a la FAES abrir sus archivos para encontrar a sus hijos desaparecidos. "Ahí están los archivos. Ahí se encuentra la historia y la verdad". Y que se dé una respuesta a sus necesidades, luego que, desde mayo del año pasado, el gobierno de Nayib Bukele dejara de entregarles una cuota de $50 que se comenzó a entregar desde 2012 a través del FISDL, y que la actual gestión dejó de pagar sin darles explicación ni respuesta.

Luego, Tutela Legal señaló el incumplimiento de anteriores gobiernos, pero también apuntó que no se deben dejar de lado esfuerzos anteriores presentados a otras legislaturas. Ovidio González, su director, enfatizó en que no existe perdón por delitos de lesa humanidad y que el parámetro debe ser cárcel, independientemente del estado del victimario. Esa frase sí fue tuiteada por la Asamblea.

Asociación Pro Búsqueda. La asociación hizo señalamientos de desapariciones o adopciones fraudulentas durante la guerra.

Además, González también hizo una diferencia conceptual. Explicó que no puede hablarse de justicia restaurativa, sino que debe ser transicional. "Se habla de África, que hubo justicia restaurativa, porque había problemas tribales, entre tribus; no era el Estado el que había participado en los hechos, ni grupos armados queriendo cambiar el sistema", señaló.

Y Pro Búsqueda fue la visita más rica en datos de todas las que hasta el momento han llegado a la comisión. "El 78 % de los casos son imputables al Estado, a través de la FAES, de la Guardia Nacional, Policía Nacional de Hacienda, Juzgados, Procuraduría General de Pobres (hoy PGR), donde aparecen más de 35,000 expedientes de adopciones; muchas de ellas, fraudulentas", resumió Eduardo García, director de Pro Busqueda. "El 7 % de los casos son responsabilidad de la guerrilla (...) y sin determinar tenemos un 16 % dada la incongruencia de la información", agregó.

Ni uno solo de esos datos fue compartido por la Asamblea, ni comentado por los diputados del oficialismo, que escuchan, pero ignoran o tergiversan. Pese a lo cual, no han conseguido que no quedaran flotando en el aire otras frases de las víctimas: "Nos tardamos 23 años en derrotar la amnistía. Nos vamos a seguir tardando lo que quieran, pero vamos a seguir", dijo Benjamín Cuéllar. "Revictimizar es negar los hechos, justificar que los otros lo hacían peor es revictimizar", deijo Eduardo García.

Instituciones

Antes de escuchar a víctimas, la comisión también recibió visitas de la Fiscalía General de la República, DIGESTYC, Medicina Legal, y de la PDDH, que presentó una ley de justicia transicional, a la espera de que fuera apoyada e ingresada como pieza de correspondencia.