Relato | "Espero que esta campaña toque la sensibilidad"

Elvira Hernández ha vivido de primera mano los prejuicios y el abuso contra las mujeres lesbianas en el país, aceptar su homosexualidad, afirma, es un desafío que debe sobrellevar cada día; por ello, como defensora de derechos humanos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+, espera que la campaña "Mi libertad, mi diversidad, mi decisión", promovida por Las Dignas y Cooperación, sensibilice a la sociedad con respecto a los derechos de este sector.

"La homosexualidad ha existido todo el tiempo y entre los desafíos que debemos enfrentar tenemos, por ejemplo, a la familia, donde hay muchos prejuicios y creencias religiosas que lo llevan a uno a batallar para explicarles y decirles que esto no es una enfermedad, que se trata de una orientación sexual", explica.

La campaña busca visibilizar a las mujeres lesbianas como personas con derechos tanto en el ámbito público como en el privado, así como prevenir su discriminación tanto en el ámbito social como en la administración pública por razones de identidad de género u orientación sexual.

Elvira Hernández trabaja como directora de la Asociación de Lesbianas de El Salvador (ALESLAVINIA), tiene más de 14 años como defensora de derechos humanos, conoce sobre leyes, derechos y equidad; sin embargo , reconoce que asumir abiertamente su orientación sexual es un desafío.

"Es de todos los días. Mi expresión claramente no es femenina y desde que salgo de mi casa, voy en el bus, visito un centro comercial, debo, por ejemplo, soportar miradas inquisidoras. Las personas lo observan a uno de pies a cabeza como algo raro, y no se termina, porque todos los días vivimos eso", señala.

Por su parte, Ariana Osorio, técnica de Las Dignas, afirma que la campaña busca incidir en el proceso de empoderamiento personal y colectivo de este sector, para prevenir precisamente conductas como las que le toca sobrellevar a Hernández.

"Si una menciona que le gustan las mujeres no quiere decir que le gustan todas, pero decirlo se convierte en un desafío que trastoca en diversos aspectos a la sociedad porque es conservadora, heteropatriarcal, y para la que solamente existe lo binario: hombre y mujer. Socialmente no tenemos que ser diferentes", explica Elvira.

En el ámbito de la administración pública, ella ve con esperanza esta campaña. "Es importante (sensibilizar) porque, por ejemplo, al momento de buscar asistencia médica en un hospital o en la Unidad de Salud si vamos a hacernos un chequeo ginecológico lo primero que un médico pregunta es nuestra inclinación sexual", dice, obstaculizando así su derecho a la salud.

"Con la pandemia, siento que se ha vuelto más difícil la situación para nuestro sector; por ejemplo, me ha pasado que la gente, si voy a la farmacia, hasta se aparta de mí. Por eso, esta campaña espero que toque la sensibilidad de las personas, que vean que somos seres humanos que aportamos a la sociedad, que comprendan que no somos gente rara. No es fácil hablar de esto porque lo vivimos día a día, pero esperamos que esta iniciativa cambie la actitud de la personas", reconoce Elvira.

La campaña " Mi libertad, mi diversidad, mi decisión" busca disminuir los prejuicios, abusos y violencia contra las mujeres lesbianas en las comunidades educativa, social, laboral, así como en las instituciones de seguridad pública en el Departamento de San Salvador, así lo detalló América Romualdo, directora ejecutiva de Las Dignas .