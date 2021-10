Relato | Familias huyen de Apopa tras amenazas de pandillas

Carlos junto con su familia tuvo que huir de su casa por las amenazas de muerte que recibió de las pandillas que controlan la comunidad donde vivía, en la zona metropolitana de San Salvador. Él tenía un negocio y pagaba su respectiva renta, pero hace unos días se lo llevaron a la fuerza hacia un predio baldío y lo amenazaron de muerte.

Con un arma en la cabeza y otra en el pecho dos pandilleros le dijeron a Carlos que si no entregaba $5,000 esa misma tarde lo matarían. Él les dijo que solo podía conseguirles $400.

"Tengo a mis hijos, no me hagan eso, les dije, y yo metiendo las manos, como que mis manos iban a detener las balas. Me gritaron que quitara las manos y me dieron unos golpes. Me dijeron que no les importaba cómo los iba a conseguir. ‘Valorá tu vida, ¿cuánto vale tu vida, pues?’, me gritaban. Y dijeron que matarían a cualquiera de mi grupo familiar", recordó.

Cuando lo dejaron ir habló con sus parientes cercanos, que eran alrededor de cinco familias que vivían en seis casas de la zona, y les dijo que tenían menos de 24 horas para huir. Al siguiente día, huyeron.

Carlos se armó de valor y denunció a los pandilleros ante la Policía Nacional Civil (PNC). Los agentes le dijeron que consiguiera los nombres y apodos de los miembros de la pandilla para poderlos capturar y se los dio, pero hasta el momento andan libres.

Cuando fue a poner la denuncia pidió protección para él y todos sus familiares, así que ese día se fue de la que había sido su casa por 20 años bajo custodia policial.

Luego enfermó gravemente por el estrés que le generó la situación y aunque ahora está en otro lugar, no está tranquilo porque siente que lo van a encontrar. "Tengo que andar con cuidado porque si me localizan no me van a perdonar", aseguró.

Carlos quisiera gritar a los cuatro vientos en qué colonia pasó esto, dónde se fue y su verdadera identidad porque considera que estos casos deben denunciarse, pero su mamá le ha dicho que no lo haga por temor a represalias.

"Estamos aquí como que no ha pasado nada en el país, nosotros estamos fregados, hemos solicitado ayuda y no la hemos recibido", explicó angustiado.

Carlos dice que se irá para Estados Unidos porque es la única salida que tiene. Está desempleado y está sobreviviendo con las ventas de algunas cosas del negocio que tenía. Dijo que está desesperado y que en El Salvador teme por su vida y la de su familia. Un amigo lo recibirá allá y lo ayudará antes que suceda cualquier desgracia.

Casos como el de Carlos y su familia se repiten también en otras partes del país. El domingo la Unidad Especializada de Desaparecidos de la Fiscalía General de la República publicó en redes sociales que buscan a tres niños entre los 10 y 15 años que desaparecieron junto a su madre en el municipio de San Martín.

El promedio diario de personas desaparecidas en la actualidad es de cuatro al día.