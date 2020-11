Relato | “Han muerto 31 compañeros. He escrito sus nombres”

Lourdes Montoya tiene 57 años de edad, 28 de haber sido diagnosticada con problemas en los riñones, y dos de haber iniciado un tratamiento por medio de diálisis en el Hospital Nacional Rosales.

“A los 29 años me dijeron que el problema que yo tengo es como un tubito que obstruye el paso de la sangre hacia los riñones. Para mejorar eso tendrían que operarme y ponerme una especie de prótesis para quitarme la diálisis, porque yo no tengo irrigación sanguínea en los riñones”, explica.

—¿Y qué le han dicho sobre hacerle esa operación?

—Ay, Dios, en el Rosales no hay nada de eso. Ni trasplantes hacen. Si allí medio le dan mantenimiento a uno. Allí solo maltrato recibimos cada vez que se puede. Y si uno habla o dice algo ya lo marcan, lo empiezan a ver de menos —respondió.

La historia se repite una y otra vez entre los pacientes del sistema público de salud: hay temor a represalias, por eso Lourdes solo se llama Lourdes para hacer esta denuncia.

“Estoy en un programa de diálisis. Debería tener cupo. Dan ganas de ir a protestar en la calle, pero nos vamos a ir a desmayar allí”

Dice que a los pacientes renales los están condenando a morir para depurar las listas de demanda de atención médica. Los están corriendo del hospital, los están enviando a sus casas, porque espacios para diálisis casi no hay, debido a que cerraron las salas de Nefrología 2 y Nefrología 3: “El plan de ellos es que los pacientes se mueran, porque cuando empezó esto de la pandemia esa fue la estrategia: empezar a desesperar a los pacientes, y bastante gente se ha desesperado, ya no ha ido y se ha muerto”.

—¿Cuántos pacientes renales que conoció en las salas de Nefrología del Rosales cree usted que se han muerto? ¿Tiene algún número de teléfono para llamar a sus familiares?

—De teléfonos no sé yo. Para decirle que ni siquiera el mío me puedo, pero sí sé de varia gente que se ha muerto.

—¿Como cuántos?

—Yo he contado y anotado los nombres de todos mis compañeros que he tenido y que se me han muerto, son 31 personas y bien jóvenes: un cipote de 25 años, una cipota de 23, un niño de 15 años y así... Se ha muerto un montón de gente, le puedo dar todos los nombres.

Por la emergencia por covid-19, la sala de Nefrología 3 la convirtieron en un gripario y la sala de Nefrología 2 dijeron que la iban a convertir en una sala de hemodiálisis, según contó Lourdes hace un par de semanas, por lo que LA PRENSA GRÁFICA solicitó a la Unidad de Comunicaciones del hospital una entrevista con las autoridades para que dieran explicaciones sobre estas denuncias de sobredemanda y escasez de cupos, pero la gestión no tuvo éxito: “Déjeme investigar, porque no creo que esa información sea verdadera”, fue lo único que respondió Comunicaciones el 29 de octubre.

El lunes, el ministro de Salud, Francisco Alabí, llegó al Rosales precisamente para inaugurar una sala con 30 nuevas máquinas para hemodiálisis, “pero la hemodiálisis no a cualquiera le funciona, a la mayoría no le sirve, se muere la gente”, aseguró la paciente, quien calcula que son entre 100 y 150 pacientes renales los que se han acumulado en las 54 camas que hay en Nefrología 1.



“Es una gran avalancha de pacientes la que ha llegado a Nefro 1; entonces, los que teníamos cupo allí nos hemos quedado sin nada, prácticamente a la deriva. A mí ya me mandaron a volar dos veces que he llegado a hacerme la diálisis. Son los meros jefes los que les dicen a las enfermeras que nos manden a la casa y en la casa uno se puede infectar”, relató Lourdes.

—¿Y les dan máquinas para hacerse las diálisis en sus casas?

—Se supone que deberían dar los implementos, pero a veces no dan nada. A veces dicen que se han perdido y lo mandan a uno a buscarlos a otro lado y en eso de andar buscando es que el paciente se va cansando, desesperando, deteriorando, hasta que se muere.

—¿Y cuál es el riesgo de hacer la diálisis en casa?

—Es que no es que sea algo trascendental, pero si hay alguna complicación o si surge algún dolor porque el cateter se tapa, allí sí, porque son las enfermeras las que lo lavan, si uno ni moverse puede porque estamos conectados a una máquina.

Si no hay máquina el proceso es manual y, por ende más tardado. Lo ideal, según explicó Lourdes, es que a cada paciente le pongan 20 bolsas de solución dializante para limpiar la sangre. El proceso tarda una hora por cada bolsa. Con máquina, y con suerte, lo más que un paciente logra conseguir en el Rosales son 15 bolsas, pero hay quienes reciben solo ocho en algunas ocasiones.

“El problema es que como a las enfermeras les asignan varios pacientes, son bien negligentes, le cambian a uno la bolsa cuando les da la gana; a veces uno pasa hasta cuatro horas con la misma bolsa. La última vez pasé hasta 4 días para que me pusieran 12 bolsitas y eso que yo misma me estaba drenando, pero lo ideal sería que si a uno lo citan a las 7 de la mañana lo conecten tipo 9 de la mañana y a las 6 de la mañana del día siguiente ya haya terminado, pero no lo hacen”, detalló la afectada.

Este proceso, además, tendría que ser mínimo dos veces por semana o tres en caso de urgencia, pero solo reciben el tratamiento una vez a la semana y cuando hay cupo. Cuando no hay, o van a casa o les envían a Emergencias. La última vez que los enviaron a Emergencias decidió irse a su casa, porque la vez anterior había tenido que esperar varios días para lograr cupo: “Mi hija dormía allí en un cartón debajo de una camilla toda chuca.

A mí me tocaba bañarme en la Morgue, porque es que ni duchas hay, esos baños están que dan asco. Con suerte, en la Emergencia, uno consigue cupo en tres días, pero hay quienes han esperado hasta 10 días para lograr un cupo para diálisis en Emergencias”, denunció.

Lourdes alertó, además, que hace menos de un mes hubo un cambio de la empresa que proprociona los cateteres y las bombas para dializar.

Demanda. Los cupos para diálisis no alcanzan para cubrir la demanda.

Nueva sala de hemodiálisis

El ministro de Salud Pública, Francisco Alabí, llegó el lunes al Hospital Nacional Rosales para inaugurar una nueva sala de hemodiálisis, como parte de la estrategia para mejorar el servicio de atención a pacientes renales de la red pública, pero no es suficiente, a juicio de los pacientes.