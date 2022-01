Relato | Historia de una generación nacida en EUA

"No nacimos para fracasar" es la historia de Moisés Linares y la de su familia que dejó El Salvador en la década de los 80, cuando la guerra se robó los sueños de miles de compatriotas.

Moisés, el autor del libro, es parte de la primera generación de esos salvadoreños que llegaron hace más de 30 años a Estados Unidos, que se ha enfrentado al choque cultural y que quiere sentirse orgullosa de sus raíces aun habiendo nacido en un país diferente.

"En algún momento de la vida sentimos que para El Salvador no somos salvadoreños porque no nacimos allá, pero venimos de una familia salvadoreña y en Estados Unidos no somos lo suficientemente americanos para ellos y entonces estamos en medio. Por eso aprendí de todo esto que tenía que escribir una historia diferente y esa historia es para sentirme orgulloso de ser salvadoreño estadounidense", dice Moisés sobre su libro.

El joven escritor y periodista nació en Los Ángeles, California, pero fue en Washington D.C., donde reside, que comprendió que los salvadoreños se sienten orgullosos de sus raíces, de sus orígenes y de su cultura, sin importar que nacieron en El Salvador o en EUA.

"Soy un estadounidense de raíces salvadoreñas, levantar esa bandera y representar al país donde nací, al país de donde viene mi familia y eso lo vengo haciendo durante años, pero después de vivir en Washington aprendí lo importante que representar a los salvadoreños y entendí que el propósito era representar al país de mis padres porque hay una imagen negativa donde el salvadoreño es criminal o de que el salvadoreño viene a hacer cosas negativas al país y no es verdad", continúo Linares.

Con el tiempo, Moisés no solo aprendió que gracias al esfuerzo que hicieron cientos de salvadoreños que dejaron su país, ahora sus hijos nacidos en Estados Unidos representan el fruto de ese esfuerzo y el fruto de mucho de lograr alcanzar el sueño americano, sintiéndose orgullosos de sus raíces salvadoreñas.

"Hay hijos de salvadoreños que son abogados, doctores, políticos, científicos… Tenemos astronautas y ¿por qué seguimos con esta narrativa de que la gente en El Salvador está asociada con pandillas? Yo sentí ese compromiso de hacer las cosas diferentes y por eso pensé que los hijos de los salvadoreños nacidos en Estados Unidos no nacimos para fracasar, porque no es fácil".

Moisés empezó con el proyecto del libro hace ocho años. Cuando estudió una especialización en asuntos centroamericanos en la universidad en Los Ángeles pensó que entendía la razón de por qué muchos salvadoreños dejaron el país a causa de la guerra, pero eso cambió cuando empezó a hablar con su familia y su abuela.

Al principio fue difícil coordinar un proyecto personal con el trabajo, con el tiempo libre y con todas las ideas que tenía en la cabeza alrededor de la historia de su familia. Antes de que su abuela muriera le prometió que contaría cómo es que gracias al esfuerzo de ella, de su madre, de sus tíos que migraron es que ahora él tiene una mejor calidad de vida de la que tendría en cualquier otro lugar, pero que también ha sido difícil alcanzar.

El libro cuenta la historia de una familia y de un hijo de inmigrantes salvadoreños nacidos en Estados Unidos. Al charlar con su abuela notó que "tenía una idea, más o menos de qué fue la guerra y empezamos a investigar a saber cosas interesantes y simplemente estaba tomando notas y pensé que esa historia no es solo de mi vida, es la historia de mi familia", comenta.

Raíces. Moisés Linares, nacido en EUA de padres salvadoreños, cuenta en un libro cómo enfrenta el choque cultural en Norteamérica.