Relato | La Costa del Sol se olvidó de las mascarillas

Frente a las olas que revientan en las playas de la Costa del Sol, La Paz, cientos de personas se amontonan en los pequeños comercios de venta de comida. Bajo las estructuras de bambú y hojas de palmeras, familias y amigos están codo a codo. Hablan, ríen, gritan, comen, beben, fuman. Este Sábado de Gloria, en esta playa, la covid-19 se ve muy lejana. Contadas personas usan mascarillas. Una extraña normalidad pospandémica se comienza a asomar.

Una vendedora de comida que tiene a una fila de clientes se encoge de hombros y no responde por qué no usa mascarilla. La fila de comensales que se agolpa frente a su pequeño negocio la tiene más interesada que dar explicaciones. Como ella, la mayoría de puestos ya no siguen ninguna medida de bioseguridad. Ni los vendedores ni los clientes se ven interesados en seguir las recomendaciones que las autoridades de salud han dado para evitar los contagios.

Bajo la hilera de negocios que están en la playa, los clientes parecen haberse olvidado que apenas hace unas semanas de la preocupación por el aumento de casos de covid-19. La prioridad para algunos es comer ceviches o tomar cervezas mientras los niños corren por todos lados.

Al mediodía, mientras muchos de los turistas compran sus alimentos, los dueños de los negocios manipulan los alimentos sin muchas medidas de bioseguridad. Las personas que van avanzando en la fila se paran frente a una gran pila de platos de pescado y de carne que están protegidos cada uno con un plástico transparente.

La normalidad con la que la gente se pasea sin mascarilla en la playa corresponde con el descenso de casos confirmados de covid-19 que el Gobierno ha registrado las últimas semanas.

Sin embargo, las actualizaciones de datos siguen siendo lentas y las dudas sobre la precisión de esta información no han cambiado en la opinión de los expertos, aunque reconocen la notable disminusión de contagios. La última actualización disponible en el sitio covid19.gob.sv/ es del 9 de abril, cuando el Ministerio de Salud reportó solo 12 contagios nuevos y 4,644 pruebas realizadas.

El Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, estima que las hospitalizaciones por covid-19, así como los casos reportados, llegarán a cero en agosto próximo en El Salvador.

El martes pasado, el ministro de Salud, Francisco Alabí, aseguró que, a pesar de que El Salvador registra pocos contagios de covid-19, el uso de mascarillas, lavado de manos y el distanciamiento siguen siendo importantes. Además, advirtió en la entrevista televisiva Frente a Frente que después de las vacaciones de Semana Santa puede haber un repunte de casos confirmados por la circulación de la subvariante de ómicron BA.2.

En este 16 de abril, se ve a la distancia la ola de contagios que sucedió a principios de año. Entre enero y marzo, los casos confirmados de covid-19, rompieron récord. Era normal que las autoridades de Salud registraron un nuevo pico de contagios, fue hasta finales de marzo que la disminución fue sensible hasta llegar abajo de los 100 casos diarios.

Dentro del Turicentro Costa del Sol, la situación no es diferente. El centro recreativo que administra el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) carece de la mayoría de medidas.

Solo algunos empleados del lugar y empleados de franquicias de restaurantes portan bien puestala mascarilla, algunos la usan solo en la barbilla o dejan expuesta sus narices.

A pesar de que en algunos accesos al turicentro hay tomas de temperatura, la mayoría de gente entra sin ningún tipo de control.

Las autoridades han celebrado la afluencia de turistas. La ministra de Turismo, Morena Valdez, dijo ayer por la noche en las instalaciones donde se juega el torneo de fútbol playa que este "es uno de los parques recreativos y estadios más visitados en estos momentos". Agregó que tenían un registro de 194 mil visitantes internos.

En contraste, hasta el jueves, en algunas playas, los comerciantes se quejaban de lo poco que estaban vendiendo. Pero, ayer, en la Costa del Sol, los comercios habían tenido mejor suerte.

El presidente Nayib Bukele aseguró a través de su cuenta de Twitter que "todos los lugares turísticos (están) abarrotados". Sin embargo, esta alusión la hizo para justificar las medidas que impulsó con el régimen de excepción para frenar la ola homicida del 25, 26 y 27 de marzo.

Normalidad. En la Costa del Sol se ve una normalidad pospandémica en la que la mascarilla ya no es tan importante.

Tranquilidad. Los turistas se bañan en la playa de la Costa del Sol sin preocupaciones y con el cuido de rescatistas.

Rescate. Los rescatistas han permanecido alerta para evitar tragedias y efectuar rescates en las playas.

Afluencia. Las autoridades afirman que todos los centros turísticos, como las playas, están llenos.