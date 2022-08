Relato | La dificultad de ejercer una defensa en el régimen

Es miércoles 10 de agosto y 38 personas, entre hombres y mujeres acusados de agrupaciones ilícitas, enfrentan una audiencia en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador. Todos fueron capturados durante el régimen de excepción.

Entre sus abogados hay defensores públicos y privados. Sus alegatos buscan dejar en claro las irregularidades del procedimiento de captura, como el hecho de que no se especifique la supuesta participación de cada uno de ellos en los delitos que les atribuyen.

La defensora pública asignada para un buen grupo de los imputados dijo que la Policía realizó las capturas sin pruebas de vinculación con pandillas. "Considera la defensa, su señoría, que se deben revisar los arraigos de las personas que han demostrado que nunca han estado vinculados con pandillas, ni nunca han sido detenidos. Estamos complicados porque en este régimen de excepción la Policía anda haciendo capturas antojadizas", dijo la defensora a la jueza.

La defensora le pidió a la jueza, casi rogá ndole, que valorara los arraigos presentados porque muchos han sido conseguido con sacrificios. "Las familias no tiene para ir a pagar una copia, ni para sacar los antecedentes penales. En esas circunstancias estamos hoy en día", sostuvo.

Después de eso pidió que las personas que no tienen tatuajes y que no están vinculados a las pandillas sean beneficiadas con una medida diferente a la detención provisional, pues no son peligrosas. Todo eso lo tuvo que argumentar en menos de 20 minutos, sin tener éxito al final.

En su misma defensa le dijo a la jueza que "hay un lugar donde hay una línea de pandilleros y nadie los toca, pero ¿por qué a la gente humilde la van a traer de su casa? Le doy esta información para que vea que a estas alturas las capturas no son legales y porque la policía actúa arbitrariamente".

Luego de los alegatos de la defensora pública fue el turno de un defensor privado. Dijo que de acuerdo a los álbumes fotográficos de inspecciones corporales presentados por la misma Fiscalía, donde supuestamente evidencian que su cliente tiene tatuajes alusivos a la pandilla 18 Sureños, únicamente había constancia de que él tenía tatuajes artísticos.

Señaló a la fiscal del caso, quien, según él "de manera irresponsable había acusados a los imputados". "Lo que está utilizando la Fiscalía para sustentar sus detenciones es muy atentatorio, porque va a ser insostenible en las siguientes audiencias y en un eventual vista pública donde ya no importan los indicios, sino las pruebas", indicó. Ambos abogados sostuvieron que el sistema judicial, por ahora, trabaja a favor del régimen de excepción.