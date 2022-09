Relato | La incertidumbre de una madre por desconocer la salud de su hijo recluido

El lunes 29 de agosto empezó a circular la fotografía de un reo que estaba ingresado en el hospital Zacamil, en el municipio de Mejicanos. La imagen se hizo viral en muchos grupos de familiares de privados de libertad que existen en redes sociales.

Esa fotografía la vio la madre de ese reo, a quien llamaremos Elías por su seguridad, quien es un joven de 25 años que fue capturado en abril durante el régimen de excepción.

Ella solamente observó el nombre de su hijo y reconoció en menos de 10 segundos que se trataba de Elías. Desgraciadamente, relata ella, se enteró que su hijo estaba en el hospital cuando el día estaba por finalizar y no pudo trasladarse hacia el centro médico esa misma noche.

Optó entonces por viajar al siguiente día. Su hijo fue detenido en el municipio de Puerto El Triunfo, Usulután y lo único que su familia sabía era que estaba recluido en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona.

Nunca les avisaron que estaba enfermo. Del centro penal no recibieron ninguna llamada por su estado de salud, sino que se dieron cuenta por redes sociales.

El 30 de agosto fue de las primeras personas en llegar al hospital Zacamil, en la entrada de emergencias dijo que le habían llamado de Trabajo Social y le notificaron que su hijo había fallecido. Fue la única manera con la que pudo ingresar al hospital, relató.

La angustia se apoderó rápidamente de ella y en lo único que pensó fue en encontrar a su hijo. Pasó por el sector de emergencias y observó que siete privados de libertad se encontraban en ese sector y que otros dos estaban en el siguiente cuarto, los reconoció porque todos estaban con la singular vestimenta de recluso.

"A todos los vi bastante delgados, se les veían hasta los huesos, estaban todos pálidos. La mayoría en sillas de ruedas y no podían caminar", describió la madre de Elías.

Pasó el tiempo y no encontraba a su hijo, nuevamente la angustia se apoderó de ella. Lo último que esperaba era recibir una mala noticia. Relata que por cada reo que se encontraba en un hospital, hay uno o dos custodios que no permiten que nadie se acerque a los privados de libertad, sino solamente el personal médico.

Describe que la actitud de los custodios hacia los familiares es "agresiva" y mucho menos permiten que les tomen fotografías. "Medio me acerqué a un chico en un descuido del custodio y me dijo que se llama Carlos Henríquez y que venía de Mariona, luego salió el custodio y estaba muy agresivo", detalló.

Ante esa situación el custodio le preguntó al reo que si conocía la madre de Elías y desde ese momento quedó marcada y la seguían adonde ella se trasladaba.

Explicó que uno de los doctores la llevó a su consultorio y le preguntó a qué había llegado al hospital, a lo que respondió que llegó a preguntar por su hijo que estaba ingresado y que lo había visto muy mal de salud y que necesitaba verlo.

"Me dijo (el médico) que lo esperara que él lo iba a ubicar para darme información. Luego llegó y mencionó que mi hijo estaba en ese lugar porque se le bajaron sus electrolitos, que estaba delicado pero que yo no podía hablarle ni acercarme mucho. Me advirtió por donde podía pasar para verlo de lejitos y que no me detuviera. Pasé por ese pasillo y ahí estaba tirado en una camilla", relató la angustiada madre.

Al siguiente día, el 31 de agosto, la familia de Elías observó otra publicación, en ella mencionaban que él había fallecido. Nuevamente se trasladaron al hospital para verificar sí la noticia era cierta o no. Al entrar al hospital se acercó al área de Trabajo Social y le aseguraron que al menos en los últimos dos días ningún privado de libertad había fallecido.

Al no encontrar respuestas se trasladó a Mariona y consultó si su hijo estaba en ese lugar, los custodios le dieron la ubicación del sector, celda y módulo en el que supuestamente se encuentra.

"No sé si los mandaron a todos los reos para el penal o si realmente siguen en el hospital, está la incertidumbre de no saber nada", lamentó la madre de Elías.