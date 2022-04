Relato | La mascarilla aún fue visible en vías de San Salvador

Miles de salvadoreños comenzaron este 22 de abril de 2022 con la noticia que, después de dos años de pandemia, ya son libres de decidir si querían usar una mascarilla o no, un insumo médico que se convirtió en el símbolo de la protección contra el covid-19. Miles han salido de sus viviendas, como todos los días de trabajo, entre el humo y el ruido de los buses, pero pese a la decisión gubernamental, muchos han optado por seguir utilizando el tapabocas.

Mascarillas blancas, verdes, rosadas, negras y celestes; de tela o quirúrgicas. Algunos hasta con adornos para sostenerlas del cuello. Los salvadoreños que transitan sobre las calles del Centro Histórico de la capital parecen haberse adaptado a una pandemia que no está lista para irse.

"El Salvador está clasificado (...) como un país de bajo riesgo ante el contagio", dijo el jueves el ministro de Salud, Francisco Alabi. Pero epidemiólogos advirtieron ayer que para sostener ese argumento, el funcionario utilizó parámetros que Estados Unidos diseñó para evaluar la pandemia en su territorio, no en otros países.

Al margen de esa discusión, los empleados municipales de Desechos Sólidos, del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), comerciantes ambulantes y personas que se dirigen a sus lugares de trabajo están portando caretas en el primer día de mascarilla voluntaria. Eso sí, de vez en cuando las retiraron de sus rostros para sorber café, charlar o simplemente tomar aire fresco. Luego, las volvieron a usar.

"¿De qué sirve quitarme la mascarilla? Si tengo el virus lo voy a seguir transmitiendo", dice Francisca Vásquez, de 70 años de edad, que va camino a su casa. Francisca asegura estar convencida de que el uso de la mascarilla debe ser voluntario, pero reconoce que hay riesgos para los adultos mayores, como ella, si se contagian del coronavirus. "Uno como anciano lo necesita, es bueno andar con mascarilla. Este virus no se ha terminado, es para el bien de uno y para cuidar a los demás. Está bien usarla, porque yo la voy a seguir usando", dice.

Descansando unos minutos junto a su carretón con ollas llenas de café y panes, Sandra Hernández, no está usando su mascarilla. Sin embargo, asegura que ella ha tomado la decisión de usar el tapabocas cuando se acerca un cliente, para garantizar que la salud de sus clientes continúe. Cuando uno llega, se cubre. También considera que cada persona debe responsabilizarse del uso de la mascarilla.

Hay otros que la usan en todo momento. Evelyn Beltrán, que esta mañana de viernes acomoda la venta de mascarillas, dulces y otros productos de higiene personal, da el ejemplo de cómo deben usarse. Y no es para menos, ella misma las vende y convence a otros sobre los beneficios de mantenerlas. Además, teme que haya un rebrote de casos luego de que se eliminó el uso del tapabocas.

"Muchas personas han dejado de utilizarlas desde el anuncio en la tarde (del jueves). En la radio lo escuchamos y ya hoy que venía en el bus casi nadie la ocupaba. Para mí que no la hubieran quitado, porque el virus siempre está y la gente ni siquiera se tapa cuando tose", afirma la comerciante. Evelyn se muestra preocupada también porque las ventas de mascarillas disminuirán y sus ingresos también.

Mario Chávez no está de acuerdo con la disposición. Mario, quien recorre grandes distancias en la capital, también teme que los contagios incrementen porque la población no sabe si padece el virus. Incluso teme que se implementen nuevas cuarentenas, como en 2020. Pero Yesenia Villalta, una vendedora informal, apoya que sea voluntaria. "Dicen que ya terminó la pandemia", comenta, pero no deja de preocuparse por los rebrotes.