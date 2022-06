Relato | La noche en la que Bukele usó un discurso que le da seguridad

Bukele llegó a lo seguro. Su discurso de tercer año de gobierno apostó por el tema que mejores réditos le ha dado en los últimos meses y se aferró a él durante los cerca de 40 minutos que duró el mismo. Contrario a su discurso de hace un año, en el que apostó por abrir un frente de ataque contra voces que cuestionan su narrativa, ayer tocó reforzarse en un tema que no le diera problemas: seguridad.

Hubo como en otras intervenciones, repartición de culpas hacia los partidos que gobernaron previo a él, o el recuento de logros que su gobierno asegura haber conseguido. Pero ningún tema dominó más que el del régimen de excepción.

Quizá fue así porque la Asamblea se mostró dispuesta a aplaudir todas sus palabras. A ceder el control como lo cedió desde primera hora del día, cuando el Estado Mayor Presidencial se volvió protagonista del recinto, por encima inclusive del personal de seguridad de la Asamblea, que fue desplazado del lugar.

El escenario ya llevaba días preparándose. Torres de iluminación, set y alfombra roja. Faltó, eso sí, la explicación de cómo funcionaría la logística de los medios de comunicación.

Hasta en eso, también, faltó sorpresa. Al igual que hace un año, no se permitió el ingreso a la Asamblea sino que, dada la militarización del lugar, se mandó a estos al parqueo del INDES y desde ahí fueron trasladados, por un camino convenientemente armado para que nadie tuviera acceso a funcionarios del gobierno para hacer preguntas.

Se acercaba la hora y los invitados comenzaron a desfilar por la entrada al Salón Azul. Los magistrados impuestos, el fiscal antes impuesto y después elegido, los señalados en Lista Engel, los funcionarios del gabinete, la embajadora Milena Mayorga y el embajador del bitcóin Max Keiser, y, por supuesto, también, los diputados oficialistas.

Era una fiesta cian. Tanto así, que el subsecretario de Innovació, Fabrizio Mena, se permitió tomarse una foto en el podio en que Bukele daría su mensaje a la nación minutos antes que este entrara al Salón Azul.

En el lugar se encontraba un grupo de ciudadanos que cumplían con el perfil que la noche requería: carteles con apoyo a Bukele, justo con los temas que este mencionaría luego en el discurso.

También cumplieron el perfil porque se dedicaron a aplaudir cuando, al pasar asistencia, nombraban a diputados oficialistas y reprochaban cuando se referían a algunos opositores.

Tras ello, la sesión solemne dio inicio igual que hace un año: con el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, cediendo el gong a Bukele para que este diera por iniciada la sesión, pese a que corresponde al presidente del órgano legislativo dar por iniciadas todas las sesiones plenarias.

Narrativa antipandillas

Bukele subió al podio y se centró en el tema de seguridad, el mismo que le ha permitido recuperar puntos de popularidad, y con el que ha controlado la agenda mediática los dos últimos meses.

Poco o nada se ha hablado de bitcóin desde la aprobación del régimen de excepción. Nayib apenas y lo mencionó ayer en su discurso, pese a que ha sido una constante en su cuenta oficial en Twitter. Poco o nada se ha hablado de salud. Bukele no profundizó en lo hecho más allá que en la misma línea del guión sobre "cómo heredamos el sistema de salud" o la visita de la primera dama a algunos hospitales del país.

No dejó pasar el momento para recordar, eso sí, que el control del país y los cuestionamientos a la ausencia de contrapesos no le preocupan. Le habló a la comunidad internacional, exigió que no debe entrometerse en su gobierno. Aunque fue menos vehemente que hace un año, el significado sigue contundente. Cuando acabó su discurso, desde el mezzanine, simpatizantes corearon un grito: "reelección", un fantasma que magistrados afines han avalado en una resolución. Bukele respondió con una sonrisa.