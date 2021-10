Relato | Las muertes de la pandemia, el duelo que no termina de cerrar

Frente al hospital "Dr. José Antonio Saldaña", en Los Planes de Renderos, hay una carroza fúnebre. Junto a la carroza, una familia espera recuperar el cuerpo de una persona fallecida a causa del covid-19. Ese cuerpo, sin embargo, no es el de la madre de Alberto, quien perdió la batalla contra la enfermedad.

Alberto llega al portón principal alrededor de las 9:00 a.m. Viene desde Quezaltepeque, escoltado por el carro de una funeraria. Dos hombres lo acompañan. Mientras esperan ingresar para ir sacar el cuerpo, Alberto hace un par de fotos al ataúd, en el que pronto yacerá el cuerpo de su madre.

Su madre estaba por cumplir 77 años cuando fue ingresada al Hospital San Rafael por una lesión en la cabeza. Pero allí detectaron que también estaba padeciendo de un pulmón, por lo que la trasladaron al Saldaña. "Ella venía evolucionando muy bien.... Muy bien estaba. Estaba aislada del área de covid", recuerda. "Pero el 28 de septiembre nos dicen que había contraído covid". Él no se explica qué pasó.

Hoy es 21 de octubre. Hasta este día, según datos del Ministerio de Salud, hay 14,677 casos activos de covid-19, la cifra más alta de la pandemia. Además, se siguen reportando más de 1,000 pacientes graves y críticos. En El Salvador, este octubre, la pandemia está matando a 14 personas por día. Este mes romperá un nuevo récord, aunque el Gobierno y los diputados oficialistas aseguran que El Salvador es uno de los países que mejor ha manejado la pandemia. Solo hoy, en 2 horas con 32 minutos, ocho vehículos salieron del Hospital El Salvador con fallecidos. En el resto de la red hospitalaria nacional nada está bien.

Alberto lo sabe.

La primera funeraria llegó al hospital a las 7:00 a.m., pero no se les dio entrada hasta las 9. Alberto deberá esperar a que termine ese proceso para comenzar el protocolo de entierro covid-19 de su madre. Ese define que solo los empleados de la funeraria podrán acercarse al cuerpo, según los estrictos protocolos que Salud mantiene desde el inicio de la pandemia.

"¿Podrá ver el cuerpo de su madre?", pregunto a Alberto. Con resignación, responde que no. "Lo que a mí me ha molestado es que (ellos dicen que) mi mamá no murió de covid, sino por un ataque respiratorio. ¿Por qué dan protocolo covid cuando no ha muerto de covid?", cuestiona, mientras los trabajadores se enfundan en trajes de bioseguridad.

El viernes 15 de octubre fue la última vez que Alberto vio a su madre, a través de monitores. El personal de salud le indicó que podían proceder a intubar, pero decidieron, con el resto de su familia, no continuar. "No permití eso. Era matarla dos veces", dice.

Luego de un rato, la primera carroza fúnebre sale del Saldaña, escoltada por una patrulla. Ataúd sellado en la cama del carro. Así también trasladaron a la madre de Alberto.

"Para nuestra familia es bien doloroso no tener una sepultura digna. Una velación", dice.

La carroza sale y Alberto los sigue en su vehículo. No tuvo tiempo para el duelo. O, en otras palabras, el duelo comenzó a vivirlo en ese tránsito fúnebre directo hacia el cementerio, donde enterró a su madre de manera inmediata.

Como él, otras 3,564 familias de fallecidos por covid-19 desde el inicio de la pandemia, de acuerdo a datos oficiales, han pasado por la misma penuria.

Un duelo que no cierra

Mauricio Meza Acosta, psicólogo clínico especialista en procesos de duelo, explica que la despedida es la respuesta emocional que permite a las personas adaptarse a una realidad no deseada: la pérdida de un ser querido. Y señaló que con el luto, que son las costumbres culturales y sociales a través de las que se manifiesta el duelo, el proceso cicatriza mejor.

"Cuando no existen o son abreviadas estas manifestaciones del luto, puede generar un duelo complicado, porque no se despide de la manera social, como nuestra familia, amigos, sociedad, dicen que hay que despedirse", apunta.

Meza destacó que enfrentar al fallecido durante el sepelio, verle en el ataúd, facilita la aceptación de la muerte. "Si ese primer paso no se da, genera como una crisis, dentro de otra crisis", explica.

El epidemiólogo Wilfrido Clará explica que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido protocolos específicos sobre el reporte de estas muertes, en los que se debe constatar que "la causa de muertes debido a covid, pero, pudiera ser que por mala definición de caso, le pongan como causa de muerte lo último, en la cadena de eventos que se desarrollaron por el covid", explica.

Durante toda la pandemia, otros expertos ya han señalado que el Gobierno maquilla la verdadera causa de la muerte para que la cifra de fallecidos se mantenga a la baja. Igual, Alberto como muchos otros debe resignarse a despedirse a ciegas, con ataúdes sellados.

Clará explica que, en marzo del 2020, cuando la OMS categorizó al covid-19 como una pandemia, los estrictos protocolos podrían haber tenido justificación "porque se estaba ante algo nuevo, no se sabía mucho y frente a la incertidumbre lo mejor es ser estricto", comenta. A este punto, plantea, hay bastante evidencia sobre la transmisión del virus para revisar estos procesos. Para hacerlos menos traumáticos.

Para que se entienda: el SARS-CoV-2 se transmite a través del aire, a través de secreciones (en forma de gotitas) o como efecto aerosoles (el efecto de los estornudos). El cuerpo de quienes fallecen a causa del virus no produce secreciones, por lo que la posibilidad de adquirir el virus por la cercanía es prácticamente nula.

Clará añade que se ha observado que luego de 12 a 24 horas, el virus que se encuentra en el cuerpo deja de ser infeccioso. "De tal manera que podemos decir que el riesgo de transmisión por parte del cadáver a otra persona, después de las 24 horas, se vuelve todavía menor", dice.

En el caso de las víctimas de la pandemia se pasa por una separación de la familia desde el ingreso al hospital. Toda esta situación complica el proceso de duelo.

Afuera de la morgue del Hospital Rosales, sobre la 1ª Calle Poniente de San Salvador, empleados de funerarias esperan los cadáveres de los fallecidos por covid. Ellos comentan que para las familias esa despedida es difícil. Dependiendo del lugar de entierro, aseguran, la familia puede presenciar el acto, pero a una distancia prudente de dos a cinco metros.

También hay quienes han optado por realizar actos simbólicos: rezos y velas sin el cuerpo de sus seres queridos. Alberto y su familia lo hicieron, previo al entierro, porque dentro de la comunidad en que vivían, su madre era muy querida. Fue un homenaje con amigos y familiares.

Meza asegura que la adaptación de los rituales tradicionales pueden ser una buena alternativa para las familias dolientes y destaca que la cercanía y comunicación constante durante el ingreso de la persona también puede ayudar.

Clará sostiene que, en este momento, se sabe que el riesgo de contagios provendría mucho más de una velación sin medidas de bioseguridad, así como de otras aglomeraciones. Pero plantea que hay opciones, como la velación supervisada y de pocas horas. Asimismo, destaca que no hay razón para no permitir la identificación del ser querido, aclarando que el rostro podría estar expuesto sin que el ataúd se abra.

Alberto y su familia no tuvieron opciones. Se despidió de su madre con un protocolo estricto, ya que las autoridades sanitarias no han revisado la evidencia que demuestra que en un partido de fútbol podrían haber más contagios que en una vela donde se cumplan las medidas de bioseguridad.