Relato | Los comandantes del 9F de pie ante el juramento de Bukele

Al costado izquierdo del Salón Azúl el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, escuchaba con atención las palabras de su comandante en jefe en su rendición de cuentas del pasado 1 de junio. Estaba sentado en el bloque de los ministros y familiares de Bukele. Culminado el discurso, se puso de pie y fue testigo del juramento de "defender lo conquistado".

Aunque la Constitución de la República establece que la Fuerza Armada es apolítica, el general se puso en pie cuando el presidente invitó a ministros, diputados y pueblo a defender el triunfo electoral que le dio a Nuevas Ideas 56 diputados y la conquista del Órgano Judicial con la destitución irregular de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional.

Pero el llamado de Bukele incluso fue más allá. Dijo que no permitirá que otros partidos reconquisten el poder: "(Juramos) no dejar que los que nos hicieron sufrir vuelvan al poder jamás, no dejar que vuelvan a saquear nuestra patria".

En el recinto legislativo la escena de 24 cadetes de la Escuela Militar rememoraba la tarde del 9 de febrero de 2020, cuando militares irrumpieron, con la venia de Merino Monroy, en el Palacio Legislativo. Esto le costó ser interpelado por la Asamblea Legislativa.

A este Órgano de Estado no había vuelto Monroy hasta el 1 de junio de este año, cuando reapareció públicamente luego del 1 de mayo. Al contraalmirante el oficialismo lo ocultó y lo desligó de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional ocurrida el día que la nueva Asamblea asumió funciones, un hecho nombrado por la comunidad internacional como golpe de Estado.

En el último mes apenas se le había visto en un par de eventos públicos junto al Ministro de Seguridad y, más recientemente, en el Día del Soldado, cuando Bukele le dijo a la tropa que había que tener cuidado con los "enemigos internos". Uno de los ministros más mediáticos del Gobierno había desaparecido y no se había pronunciado por el golpe a la Sala.

Un mes después del golpe, Merino Monroy habló por primera vez sobre ese suceso. A la salida de una entrevista en radio, el 1 de junio pasado, LA PRENSA GRÁFICA le consultó si la Fuerza Armada apoya el golpe a la Sala de lo Constitucional. El ministro guardó silencio. Miró al vacío y segundos después respondió: "la Fuerza Armada no tiene ninguna incidencia en otros órganos del Gobierno".

Pero Merino Monroy y Bukele no fueron los únicos protagonistas del 9F en regresar al Salón Azul. A su lado antes de iniciar el evento, como un retrato para la historia, se sentó Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC). El director policial no solo fue protagonista aquel 9 de febrero de 2020, sino también el 1 de mayo de 2021 cuando policías irrumpieron en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para instalar a los magistrados impuestos por la bancada oficialista.

De vuelta al 1 de junio, mientras Bukele anunciaba la batalla contra el "aparato ideológico" que incluye a medios de comunicación que no le son afines, oenegés y la oposición, Merino Monroy y Arriaza Chicas escucharon que el presidente y ministros defenderán con su vida los deseos del Ejecutivo. Fueron parte del grupo de testigos presenciales.