Relato | Maniobras para llegar a fin de mes por impago de Hacienda

“¿Qué tenemos que ver nosotros?” es la pregunta que más se han repetido los cientos de trabajadores de la Asamblea Legislativa en los últimos días. La respuesta, según dicen, todavía no la encuentran.

Son más de dos mil personas las que trabajan para el Parlamento y que no han recibido el salario que les corresponde en este mes.

Se consideran los daños colaterales de una disputa entre Órgano del Estado, sienten que están en un fuego cruzado sin nada que los ayude a defenderse.

Luisa, nombre ficticio, tiene más de cinco años de trabajar en la oficina central de la Asamblea. Dentro de las tareas que realiza está verificar quienes ingresan al recinto legislativo o a las salas donde se hacen las sesiones de las comisiones permanentes.

Para ella, según lo que cuenta, es usual que tenga preocupaciones porque el dinero pueda que no le alcance ya que es el único sostén de su familia.

“Nunca en lo que llevo de trabajar aquí había pasado algo así, estoy segura porque la preocupación que hoy tengo no la había vivido antes”, dice.

Del salario que recibe Luisa se tienen que pagar préstamos, colegiaturas, los alimentos de la familia, todo eso ha tenido que esperar porque este mes, aunque lo ha trabajado de sol a sol, no se lo han pagado. “En el banco no perdonan, un día que uno se tarde en pagar ya se lo cobran, ¿y cómo hace uno? yo, al menos, no tengo de dónde agarrar para pagar al menos lo que más urge”, se lamenta Luisa.

Para ella acudir donde un usurero para pedir prestado no es una opción viable. Dice que al final le saldrá más caro; pero hay otros compañeros que sí han optado por eso.

Es el caso de Marcos. “Era eso o poner en peligro que me quiten la casa, mi casita es lo único que tenemos con mi familia”, justifica él.

Cada 25 del mes tiene que pagar la cuota de la casa, el pago lo hace en ventanilla. Marcos, cuyo nombre real se omite mencionar, el pasado jueves 24 de septiembre cuando tuvo certeza de que el conflicto entre el Gobierno y la Asamblea iba a obstaculizar el desembolso del dinero para su salario, salió de la Asamblea directo donde un usurero.

“Es difícil porque prestando así uno queda más endeudado que con un banco, quizás, pero era lo único que pensé hacer”, dice Marcos. Reconoce que en su familia no vieron bien la decisión que tomó, pero al final cayeron en cuenta que, dentro de todo lo malo, era lo mejor que podían hacer.

Mauricio fue otro de los empleados de la Asamblea que tuvo que ir donde un usurero a pedir prestado. “Dejé de pagar recibos cuando estaba lo más duro de la pandemia porque tenía otras necesidades”, dice Mauricio para justificar la decisión que tomó.

Para él, seguir sumando meses sin pagar los servicios básicos no era opción. “El salario es el mismo todos los meses, no puedo deberlo todo, ¿con qué voy a vivir?”, se cuestiona.

Según el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa, Luis Ortega, todos los empleados del Parlamento han caído en una crisis por la falta de salario.

De acuerdo a lo que dijeron Luis, Marcos, Mauricio y otros empleados, en los últimos cinco meses han tenido constantes retrasos para recibir el salario de cada mes.

Ellos todavía no han definido qué harán si llegan a octubre sin recibir paga, por lo que han escuchado de voz de los diputados, eso no puede ocurrir, sin embargo, dicen que El Salvador es el país donde todos los imposibles pueden suceder.