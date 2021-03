Relato | "Me asaltaron tres veces, tuve tres accidentes, y ahora alguien solo nos va a decir: "Salú, gracias"

A Fredy Romero, hace unos días, le hicieron firmar un documento en el que se daba por enterado de la publicación de la plaza que ha ocupado desde hace ocho años. El MINED, para el 2022, lo ha dejado desprotegido, dice. Lo ha hecho aunque él, por necesidad, hace tiempo, se resignó a la precariedad de la profesión. A la ingratitud que tiene este país con los que enseñan.

Cuando a Fredy le contaron que había una oportunidad de trabajo, no dudó en aplicar, como lo había hecho cada vez que se enteraba de la posibilidad de un interinato. "Yo ese lugar ni lo conocía, nunca había ido ahí, pero como lo que quería era trabajar, dije que sí. Me costó un resto llegar, porque del pueblo al cantón hay casi hora y media a pie", comenta.

Para llegar ahí, al Cantón El Progreso, y atender a los 69 estudiantes del centro escolar tiene que pasar cerca de un río. En época seca, el peligro es poco. Pero tras una tormenta que duró unas horas, el río lo arrastró. Está vivo de milagro, dice. El accidente no le dejó cicatrices visibles. Aunque sí temor. La necesidad, sin embargo, fue más grande que el miedo, y continúo yendo a trabajar.

Los otros dos docentes de este centro escolar, como Fredy, son interinos. A dos de ellos los hicieron firmar y les publicarán la plaza. Quiere decir que, de mantenerse la situación, esos 69 estudiantes estarán, en 2022, a cargo de una sola persona.

Fredy es docente interino y director del centro escolar. Por el segundo cargo nunca ha recibido el sobresueldo. Es ad honorem, explica. Fue elegido director cuando el que estaba antes fue destituido por llegar a trabajar alcoholizado. Lo eligieron por unanimidad, cuenta. Desde entonces, han pasado más de seis años. Y han pasado tres desde la promesa que le hizo el director departamental de que obtendría una plaza.

"Él me dijo: ‘Hacele frente, portate bien, ganate a la población. Si hacés eso, en tres años te vamos a dar la plaza’. Algo que fue una falsedad, pero uno se emociona. Yo di lo que tenía que dar y lo sigo dando. Pero ahora estoy en riesgo de perder mi trabajo. En el 2018, él dejó de ser director departamental y me dijo: ‘Van a poner a otro en mi lugar, y puede ser que a vos te quiten’ ". Aquel comentario que no le prometía nada bueno para el futuro, ahora, está más cerca de convertirse en realidad.

El trabajo le queda tan lejos que no tuvo otra opción más que alquilar un espacio para vivir en el cantón en el que queda la escuela. Paga $40 al mes por un "lugarcito que le han hecho" en una casa. El "lugarcito" es una división de plástico en medio de una cocina de lámina y teja. Ahí, en una hamaca, duerme durante la semana. Vive así porque, dice, quiere enseñar y porque no quiere quedarse sin empleo.

La distancia no es el único obstáculo con el que Fredy se encuentra de camino a la escuela: "Ya me asaltaron tres veces, tuve tres accidentes, uno mientras manejaba. Y ahora alguien solo nos va a decir: ‘Salú, gracias’. Yo creo que es injusto", agrega.

En los últimos días, ha pensado mucho en sus deudas y en lo que representaría alejarse de lo que, asegura, tanto le apasiona. "Es feo, es horrible, es una gran incertidumbre no saber qué va a pasar, pero de hambre no me voy a morir, voy a ver en qué puedo trabajar. Perder mi trabajo me haría mucho daño. Sería un impacto económico y emocional. Porque uno se encariña de la escuela y de los estudiantes", concluye.