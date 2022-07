Relato | "Me quitaron a Anderson de los brazos"

"Vi claramente cuando se lo llevaban con las manitas para atrás y con la carita agachada", relata Santos, quien pese al temor de recibir represalias se atrevió a denunciar la captura arbitraria de su hijo, un menor de 15 años que cursaba séptimo grado en Puerto El Triunfo, Usulután.

Hoy, lunes 11 de julio, Anderson Aarón cumple 100 días de permanecer detenido. Fue capturado ante la mirada de sus padres, que poco pudieron hacer para evitar que efectivos militares se llevaran a su hijo. Los soldados dijeron que solamente querían "hacerle unas preguntas en la delegación policial".

Eran aproximadamente las 5:00 de la tarde del sábado 2 de abril. El régimen de excepción no había cumplido ni una semana de ser implementado en el país cuando militares llegaron a la casa de Santos, ubicada en la colonia El Milagro en el municipio de Puerto El Triunfo, Usulután, y sin mayor explicación uno de ellos tomó a Anderson y le dijeron a Santos que se lo llevarían.

Esa no era la primera visita que elementos de la Fuerza Armada realizaban en la vivienda de Santos. Familiares del menor capturado relataron que ese mismo día, a las 7:00 de la mañana, otros soldados llegaron a la casa. En ese momento estaba su padre y le preguntaron si Anderson era su hijo.

Empezaron a interrogarlo para llenar una ficha, que según Santos era para autorizar el allanamiento de su vivienda. Eso fue lo que le mencionaron al inicio. Pero luego de terminar de escribir le pidieron que firmara, a lo que el padre de Anderson se negó.

"Cuando ya termino de llenar el documento me dijo que se iban a llevar a mi niño y le respondí que no había autorización de llevarse al niño porque él es menor de edad", relató.

Ante la negativa de firmar el documento, los soldados le dijeron que también se lo llevarían a él junto a su hijo. Incluso le tomaron unas fotografías. Santos padece de la presión y de los nervios y en ese momento sufrió un ataque y no podía controlarse. Al ver su reacción los militares le dijeron que ya no se llevarían a nadie, pero cuando tuvieran una orden de captura no dudarían en volver.

A partir de ese momento el miedo y la ansiedad se apoderó de la familia, el 2 de abril parecía que nunca se terminaría. La tarde estaba por finalizar y a las 5:00 p.m. un pick up se estacionó frente a la casa de Santos. Se bajaron del vehículo tres militares y capturaron al menor.

Cuatro días antes de su captura los militares habían intervenido a Anderson afuera de su casa. En esa ocasión lo amenazaron y le pidieron que les entregara a su hermano mayor. "Entrégame a tu hermano, porque nosotros sabemos que él les debe un dinero a los mareros y por ese dinero que les debe lo van a matar y antes que lo maten ellos mejor que colabore con nosotros", cuenta Blanca que le dijeron a su hijo.

El 6 de abril la PNC capturó al hijo mayor de la familia a quien acusaron de agrupaciones ilícitas y al menor lo señalaron de ser miembro activo de la MS-13.

"Se llevaron a mi hijo y ya no me lo devolvieron. La única vez que lo vi fue el 17 de abril que me le hicieron la audiencia", dijo Santos, el padre del menor. Ese día se enteró que su hijo había sido golpeado en el centro de internamiento de Ilopango y que por esa razón lo trasladarían a Tonacatepeque.