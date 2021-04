Relato | "No duermo pensando en que me avisen de su muerte"

"No duermo pensando en qué momento me pueden dar la mala noticia de que mi hija se me muera", fue lo último que Susana dijo a LA PRENSA GRÁFICA, al hablar sobre la situación que pasa al tener que lidiar con la enfermedad de su hija que se encuentra recluida en Cárcel de Mujeres, en el municipio de Ilopango.

Su hija, padece de una enfermedad crónica desde hace más de 11 años. Ella asegura que en ese centro penitenciario a las personas con enfermedades crónicas no les brindan la atención adecuada.

"Ella necesita sus medicamentos mensuales y no creo que mi hija los tenga y temo lo peor porque una amiga de ella murió el año pasado y hasta que ya se estaba muriendo la sacaron al hospital. Ella tenía cáncer y dijeron que por covid había fallecido", aseguró.

La hija de Susana tiene 26 años y padece de gastritis crónica y según ella cuando su enfermedad empeora vomita sangre.

Las visitas en los centros penales del país aún no están permitidas, pero Susana comenta que desde que estaban habilitadas las visitas el trato hacia su hija no era el mejor. "Solo que estuviera mal la llevaban a la clínica del penal y solo Acetaminofén e Ibuprofeno les dan para todas las enfermedades", describe.

"Yo le suplico al señor presidente (Nayib Bukele) que por favor habilite aunque sea las llamadas telefónicas para escuchar su voz y saber cómo está ella", ese es el deseo de Susana y el de muchas madres de privados de libertad.

Susana lamenta que a su hija no le brinden la medicina para tratar su enfermedad y asegura que tampoco puede ingresarle ningún medicamento y tiene que esperar los medicamentos que le brindan en la cárcel.

EN UN LUGAR DE CASTIGO

Así como el caso de la hija de Susana existen más al interior de los centros penales a nivel nacional. A la sala de redacción de LA PRENSA GRÁFICA han llegado decenas de denuncias sobre la situación que viven a diario en los centros penitenciarios del país.

En las denuncias hay algo en común, todas las personas exigen a las autoridades de Centros Penales comunicarse para saber el estado de salud de sus familiares.

La prima de una privada de libertad habló con este medio de comunicación sobre lo que ocurrió con su familiar recluida también en cárcel de mujeres.

Su prima, de apellido Osegueda, fue condenada a 13 años de prisión, de los cuales ya cumplió 11 . Pero el calvario para ella empezó hace un año y medio.

Su salud empeoró y tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Sin embargo, relatan que tuvieron problemas para que autorizaran su salida hacia el hospital. Luego de esa hospitalización, le fueron detectadas tres enfermedades.

Desde hace tres años Osegueda fue trasladada a "un lugar de castigo" donde existen medidas extraordinarias.

"Cuando ella se pone grave llaman a emergencias pero no le dan la atención adecuada. Muchas han muerto por negligencias de los custodios y de la clínica", denunció la prima de Osegueda.