Relato | "No hay protocolos para atender por covid a un paciente Down"

Flor de María tiene 40 años y tiene Síndrome de Down. Por su condición, según afirman sus familiares, ha suffrido discriminación por parte de la red pública de salud luego de contagiarse con covid-19.

Originaria de La Unión, Flor de María fue llevada en un primer momento al hospital público local, donde el personal médico y de enfermería ni siquiera quiso acercársele por miedo a que se comportara agresiva: "Bien grosera me dijo una enfermera: ‘Con que no la domina usted, ya la voy a poder dominar yo’. Me sentí mal, porque no querían acercársele . ‘Me están viendo a la niña como que es un animal raro y no es así’, les dije yo", relató una de sus hermanas.

El director del hospital, inclusive, tuvo que llamarle la atención a su personal para mejorar la atención a la paciente, pero los maltratos continuaron antes de referirla al hospital San Juan de Dios en San Miguel: "Una de las enfermeras hasta me gritó: ‘Quiero que usted entienda que allá no se la van a recibir sin exámenes, sin las placas y sin el cateter’. Y yo le dije: ‘Y yo quiero que usted entienda que yo soy su hermana, la conozco y se va a arrancar el cateter’. Al final, la tuvimos que sedar", agregó.

Hubo inclusive cruce de palabras a la hora de trasladarla, porque pidieron a los familiares que la acompañaran aún sin disponer de un traje de bioseguridad para subir a la ambulancia.

"Cuado llegamos a San Miguel, como la ambulancia había llegado unos minutos antes, solo la bajó. Nosotros, como íbamos detrás, en el carro, cuando llegamos salió el médico de turno a regañarme y a decirme: ‘¿Y qué pasa con esta niña? Yo aquí voy a hacer un informe, porque aquí solo la han venido a tirar. Viene desnuda y sin ningún informe de nada ni ningún expediente. Aquí no dice si le tomaron temperatura, si le tomaron signos vitales, ni si le pusieron estetoscopio para ver la función pulmonar, viene sin médico, no sabemos si la han sedado, con qué la han sedado, cuánto la han sedado, no sabemos nada de nada", relató la familiar.

Flor de María fue trasladada hace unos 10 días al Hospital El Salvador, desde donde le llaman a la familia solo una vez al día para informar su evolución. Sus familiares han suplicado que le permitan usar una pantalla para ver el programa infantil "El Chavo del 8", porque la mantiene en calma, pero nadie les ha escuchado: "Nos dicen que es imposible, pero ella es una niña Down, es un caso especial. No queremos que esté estresada, porque está a un paso de saturar y de que la entuben y allí si se nos muere".

LA PRENSA GRÁFICA solicitó, sin éxito, al Ministerio de Salud una entrevista para hablar sobre los protocolos de atención a personas especiales.