Relato | "No quiero esta incertidumbre, pensando si estará vivo o no"

El 9 de abril de 2020, cuando la cuarentena domiciliar obligatoria estaba vigente, Miguel Ernesto Cisneros Rosales, de 20 años, desapareció en el barrio El Carmen del municipio de Olocuilta, departamento de La Paz.

Un año después, su familia aún lo busca con la esperanza de encontrarlo con vida. Ernesto trabajaba en una empresa que reparte gas propano. Ese día, recibió una llamada de un supuesto cliente que le solicitó dos tambos de gas.

Sin embargo, la llamada fue falsa. "No había sido de cliente, sino de unos supuestos pandilleros. Nos dimos cuenta porque la esposa de mi hijo dijo que tras recibir esa llamada, él le dijo: ‘cuida al niño, ya voy a regresar’", relató la madre de Ernesto.

Minutos más tarde , él se comunicó con su esposa, pero ella asegura que escuchó algo raro en esa llamada. "Cuando él le contestó la llamada, ella escuchó que mi hijo no estaba solo, que andaba con alguien y lo llevaban caminando". Según dijo la pareja de Ernesto,a la familia, parecía como que ya lo habían ‘agarrado’.

“Toda mi familia sabe que mi hijo está desaparecido y que lo ando buscando. ¿Cómo va a creer que va a andar por un lado y no me va avisar?”.

A Ernesto lo han buscado desde el día uno de su desaparición. Allegados les han asegurado que vieron a un grupo de pandilleros interceptándolo en la zona conocida como Casa Loma.

Testigos que temen denunciar el hecho a las autoridades aseguran que un grupo aproximado de 12 pandilleros interceptó a Ernesto. Según ellos, es probable que ya lo hayan asesinado. Algo que Sara, la madre de Ernesto, se niega a aceptar.

El Ministerio de Justicia y Seguridad asegura que existe una disminución en los casos de denuncias de desaparecidos, y el ministro Gustavo Villatoro ha soslayado la existencia del fenómeno. El jueves 8 de abril incluso dijo que el tema es parte de una "agenda oculta" de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación para afectar al Gobierno. Su reacción ocurrió luego de que una investigación de FESPAD revelara el abandono del Estado a los desaparecidos. Sara coincide en que hay un problema. "La realidad es otra. Usted va a poner una denuncia y ahí se da cuenta de cuántas personas están desaparecidas", asegura.

También el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, ha asegurado que muchas de las denuncias de personas desaparecidas en realidad son casos de personas que migran o huyen de sus hogares.

Sara no cree que este sea el caso. "Toda mi familia sabe que mi hijo está desaparecido. Toda mi familia sabe que yo lo ando buscando. ¿Cómo va a creer que va a andar por un lado y no me va avisar a mí?", se lamenta.

Cambio de fiscal

La angustia de la familia de Ernesto no cesa. Sara asegura que las investigaciones han avanzado poco y a eso le suma que la fiscal que llevaba su caso fue relevada. Como la mayoría de familiares de los desaparecidos, los de Ernesto apuestan a ser ellos los que investigan.

El esposo de Sara, por ejemplo, asegura que ya informó a la Fiscalía del lugar donde cree que está enterrado Ernesto. Mientras, Sara clama por una llamada de Ernesto o incluso una llamada de sus posibles verdugos. "Que me dijeran: ‘mire, por allá se lo fuimos a dejar’".