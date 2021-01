Relato | "No vi que ella tuviera planes de matarse"

El 9 de julio de 2020, a las 4:30 de la tarde, Cristián recibió un mensaje de su hija Alexandra y no se imaginó que ese sería el último que recibiría de ella.

"Me mandó un mensaje a eso de las 4:00 de la tarde. Yo no lo vi porque tenía cargando el teléfono y me fui a sentar al sillón. En eso ella llegó a la casa y se me sentó en la piernas y empezamos a hablar sobre otras cosas", relató el padre de Alexandra, quien asegura que ella llegó justamente por la tarde a visitarlo y que nunca la vio en condiciones de quitarse la vida.

Cristian recuerda ese 9 de julio como si fuera ayer. Rememora muy bien que Alexandra llegó a su casa y que no le observó ninguna conducta extraña o que diera indicios que fuera a tomar una decisión lamentable.

Pasadas las 5:00 de la tarde, Alexandra llegó a la casa de su padre, habló con él y se habían puesto de acuerdo para realizar una actividad al siguiente día. Ya estaba anocheciendo y Cristian ofreció a su hija ir a dejarla hacia su casa, pero ella decidió irse sola.

" Cuando ella estaba acá yo le dije que se le iba hacer tarde, ‘ya me voy a ir para la casa papá’, me dijo. Luego de eso se despidió de todos y se fue", relata el padre de Alexandra con voz entrecortada.

El reloj marcó las 6:00 de la tarde , luego las 7:00 y no habían noticias de que la joven ya estuviera en casa. Por la noche, cuando la familia del padre de Alexandra se disponía ir a descansar, llegó la noticia que ningún padre quisiera escuchar en su vida. "Ya estabamos cerrando todo cuando de repente tocaron la puerta y vinieron a preguntar por mí. Venía una señora de la funeraria y una cipota chillando. ‘¿Y ahora en que gallo me quieren meter?’, dije, y me contaron todo lo que había pasado".

“Me ha quedado grabada la hora, las 5:00 de la tarde. Yo estaba sentado en el sillón y ella vino. Me impactó porque yo no vi en ningun momento que ella se hubiera querido matar”.

Cristian pensó que no era cierto lo que esa noche le habían dicho. Hubiese preferido que todo fuera un sueño, pero no fue así. "Me puse bastante mal. Ella vino ese día y me ha quedado grabada la hora, las 5:00 y ficha, cuando yo estaba sentado ahí en el sillón y que ella vino y me dijo ‘hola papá’. Me impactó porque yo no la vi en ningún momento que se quería matar. No le vi nada de eso", aseguró.

A la familia de Alexandra aún les cuesta asimilar la muerte de ella. Todos la miraban como una persona alegre y en ningún momento observaron indicios de que ella haría algo así. "Alexandra vino acá y yo no vi en ningún momento que tuviera intenciones de quitarse la vida. Ella tenía planes, la vimos ese día y hasta bromeando estuvo acá en la casa. He visto que los que se van a suicidar andan deprimidos, dejan cartas o algo así, pero ella andaba bien arregladita y no dejó ningún mensaje de despedida", comentaron familiares de Alexandra.

La joven estudiaba en una universidad privada de San Salvador y ya había pagado seis meses adelantado de su carrera. Además, tenía planes de comprar una casa.

"A veces la justicia tarda, pero hay una justicia de arriba que lo dirá todo. Si ella lo hizo por su mano me va a doler, porque cuando se presenten las evidencias de la autopsia y se diga que eso fue así entonces voy a entrar en depresión, porque me ha costado todavía asimilarlo. Es mi primera hija, con 20 años y estaba estudiando para doctora", dijo el padre de Alexandra.

Seis meses han pasado desde la muerte de la joven originaria de San Vicente. Por el momento nadie se atreve a decir si hubo o no mano criminal, pero los familiares esperan que las investigaciones de la policía y la fiscalía revelan la causa real para, de una vez, descansar en paz.