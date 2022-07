Relato | "Nunca imaginé que me separarían de mi hija"

Norma Barahona, originaria de Ciudad Arce, La Libertad, y residente de forma irregular en Estados Unidos desde hace 12 años, vive en medio de la tristeza y angustia desde hace casi un año cuando con engaños fue separada de su hija Polette Montzerrat Rodríguez Barahona, de 6 años.

Según Norma, su expareja y padre de la niña, William Rodríguez, quien también vivía en Estados Unidos, le solicitó autorización para que Polette viajara con él a El Salvador durante ocho días para visitar a familiares paternos, pero ya no regresó.

"Con el papá de la niña ya teníamos problemas y estábamos con los planes de divorcio; en eso él me pidió el permiso para sacarla del país, yo accedí y un notario nos dio la carta poder. Se fueron y al principio me pude comunicar con mi hija, pero luego por la pandemia les pospusieron el vuelo de regreso hasta el 30 de agosto, y desde ese día ya no supe nada de ellos", manifestó Norma.

Añadió, que llamó a la aerolínea y que le confirmaron que su expareja había cancelado el vuelo y pedido la devolución del dinero. Contó que desde ese mismo día acudió ante las autoridades estadounidenses para interponer una denuncia. Acudió a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar la custodia total de la niña, y el divorcio, y tiempo después una jueza le otorgó ambos.

"Nunca imaginé las intenciones que tenía el papá de separarme de ella. Está actuando cruelmente porque el mayor daño se lo está haciendo a la niña porque ella necesita a su mamá. Para mí es una situación bien difícil, oro para que regrese", dijo la madre. Guillermo Zepeda, abogado y apoderado legal en El Salvador de Norma, explicó que el caso fue denunciado hace más de siete meses en la Fiscalía General de la República, pero hasta ahora no han procedido legalmente.

"El caso tiene elementos de materia penal por cómo sucedieron los eventos, por lo que lo hemos manejado como un caso de privación de libertad, ya que él desapareció con la niña. Hemos pedido que activen el Protocolo de Acción Urgente (PAU) y la alerta de Ángel Desaparecido. La custodia de la niña se materializó a favor de la mamá, y ya está la sentencia del divorcio. Es decir, tienen todos los elementos pero no actúan", dijo el abogado.

Norma también activó en noviembre el Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores para hacer un enlace entre el Departamento de Estado de EUA y la Procuraduría General de la República de El Salvador; sin embargo no hay avances.

Añadió que están solicitando a la Fiscalía una orden de detención contra de Rodríguez y procesarlo por privación de libertad, ya que en Estados Unidos, el FBI está procesando el caso como secuestro.

"El hecho es que el padre desapareció todo rastro de la niña, es por eso que pedimos a la Fiscalía que inicie la acción penal en contra del imputado, quien nunca tuvo el cuidado personal exclusivo de la menor, y de haberlo tenido no puede prohibir el contacto con su madre", aseveró Zepeda.

Norma también pidió a la Fiscalía que le ayuden a encontrar a su hija. "Solicito a las autoridades en El Salvador que me ayuden a encontrar a mi hija. He mandado todos los documentos que me han solicitado y no han hecho nada", finalizó.