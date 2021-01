Relato | Paulino pide que le cambien su prótesis deteriorada

Afectado. Paulino muestra la prótesis dañada con la que se le dificulta caminar.

Florencio Paulino Santos es uno de los beneficiados del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto Armado (FOPROLYD), y también denuncia ser afectado por lo que considera “mala gestión” de dicha entidad.

Santos explicó que desde abril de 2020 está solicitando el cambio de prótesis de su pierna izquierda, la cual perdió cuando se paró en una mina en 1989, durante el conflicto armado. “He ido cuatro veces a FOPROLYD a enseñarles que la prótesis ya no sirve, porque se me destraba desde la cadera y me la tengo que amarrar con una venda, pero ya va terminar el año (2020) y no me la han cambiado”, dijo, mientras muestra el deterioro del aparato.

Paulino vive en Santiago Nonualco, departamento de La Paz, desde donde viaja con frecuencia a San Salvador, ya que consigue trabajos ocasionales en limpieza de algunos establecimientos, porque la pensión de $300 que le da FOPROLYD no le alcanza para cubrir sus gastos y los de su familia, incluyendo el pago de la universidad de una de sus hijas. Cuando está en su pueblo, también se dedica a la agricultura sembrando maíz y frijoles.

Sostuvo que el uso de la prótesis en mal estado ya le está afectando la salud, porque con frecuencia padece de dolor de espalda por el esfuerzo que hace para movilizarse.

“Me cuesta caminar, porque la prótesis no sirve, el eje de la rodilla está sobada y el resto está quebrada. Lo que hago es que la refuerzo con venda para que me aguante, porque si no se me dificulta moverme”, afirmó.

Paulino pide a las autoridades gubernamentales que hagan un seguimiento de la gestión que se está haciendo en FOPROLYD para que se mejore los servicios y prestaciones que brindan a los lisiados de guerra.