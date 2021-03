Relato | "Quisiera ver al menos de lejos a mi hijo "

Carmen Garay, Francisca Parada y Marta Alicia Zepeda se unieron ayer en un sola petición hacia las autoridades de la Dirección General de Centros Penales (DGCP). Las tres, junto a otros familiares de privados de libertad, pidieron que se habilite un canal de comunicación con los internos, a quienes no ven desde hace un año.

A las 12:45 de la tarde un grupo aproximadamente de 15 personas, en su mayoría mujeres, se manifestaron frente a la DGCP con un solo objetivo: pedir a las autoridades penitenciarias comunicación con sus familiares que se encuentran presos en diferentes cárceles del país.

"¿Qué queremos los familiares de los privados de libertad?", era la consigna de uno de los que encabezaba la manifestación. "¡Comunicación!", respondían los que acompañaban el evento.

Los familiares de los internos llevan más de un año sin ver a sus familiares y sin poder establecer comunicación con ellos. El 10 de marzo de 2020, el presidente de la República, Nayib Bukele, giró órdenes al director de Centros Penales, Osiris Luna, para que levantara el estado de emergencia en las cárceles y habilitara protocolos sanitarios para prevenir el covid-19, lo que implicaba un encierro total de los reos y cero visitas.

Desde ese momento más de 36,000 familias comenzaron la incertidumbre, sin saber si su familiar está vivo o si se encuentran bien de salud. "Es una injusticia que no podamos saber ni tener comunicación con ellos para saber como están", dijo Carmen Garay.

Ella tiene a su hermano recluido en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona. Asegura que desde hace un año no ha podido verlo y hasta el momento no les brindan mayor información sobre su estado.

"Lo que estamos pidiendo es que nosotros podamos hablarles, que nos permitan ver a nuestros hijos y que tal vez nos podamos comunicar con ellos. Ahorita no sabemos ni cómo están allá adentro", fueron las palabras de Marta Alicia Zepeda, que entre lágrimas accedió a contar su historia a LA PRENSA GRÁFICA.

Su hijo fue trasladado recientemente desde el Centro Penal Apanteos hacia Mariona, en el masivo movimiento realizado por autoridades de Centros Penales y sobre el cual hasta la fecha no han dado declaraciones oficiales ni han explicado el motivo del traslado.

"Lo han trasladado para acá, para Mariona, desde Apanteos. Nosotros llegamos pero no nos dan nada de información y nos salen bien enojados los custodios . Nos dicen ‘vayan a ver donde les dan información porque nosotros no les daremos nada’ ", contó Marta.

Ayer se hizo una solicitud para que autoridades penitenciarias puedan explicar sobre la situación de los privados de libertad, pero uno de los custodios dijo que no había ninguna jefatura que pudiera dar declaraciones al respecto.

Otro de los testimonios fue el de Francisca Parada, madre de un privado de libertad. En la misma sintonía que los demás manifestantes, ella exigió poder ver a su hijo. "Lo que necesito es por lo menos ver a mi hijo, aunque no lo vea así de cerquita, sino de lejos. Aunque no me pueda acercar a él. Quisiéramos que por lo menos tuvieran llamadas, para que ellos pudieran llamar y saber cómo están".

Los familiares de privados de libertad son conscientes de los riesgos que existen por la pandemia del covid-19, pero aún así están dispuestos a someterse a medidas extremas para entrar y ver a sus familiares. Por el momento esperan que el plantón realizado ayer sirva para poner bajo la lupa el problema que enfrentan.