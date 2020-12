Relato | Reos denuncian: “Nos tratan como ratones de laboratorio”

Las denuncias contra los malos tratos que sufren los privados de libertad al interior de los Centros Penales son una constante que también alcanza a miembros de la comunidad LGBTI, como Gonzalo, quien durante los últimos meses dijo que sufrió un infierno al interior de un recinco carcelario.

Gonzalo (nombre ficticio para proteger su identidad) narró a LA PRENSA GRÁFICA la difícil situación que vivió entre 2019 y 2020, en un centro penal donde la mayoría de su población son personas civiles.

Fue condenado en 2016 por tráfico ilegal de personas y ya terminó de cumplir su pena, pero asegura que su último año tras las rejas fue el peor.

Para Gonzalo, todo se empezó a complicar desde que el Gobierno central declaró medidas en todos los centros penales. Gonzalo es homosexual y pertenece a la población LGBTI, lo cual le hizo víctima de discriminación, aislamiento y burla por parte de los custodios.

Él estaba en un Centro de Detención Menor (CDM), pero fue trasladado en 2019 al penal de Apanteos y no le dieron explicación del por qué lo trasladaron.

“El día del traslado en el CDM nos golpearon, nos gasearon y todo. Después llegamos a Apanteos y de la misma manera nos recibieron. Lo que ellos decían es que se habían acabado los penales que eran de beneficio y que ya no teníamos derechos”, dijo con voz entre cortada.

Añade que, en abril de este año, llegó a ese centro penal el comandante “Alacrán”, como es conocido en el ambiente penitenciario un jefe de custodios. Gonzalo dice que Alacrán cometía diferentes abusos en Apanteos sin que ningún superior lo controlara.

Una de esas irregularidades que señala es que Alacrán obligó a algunos internos a firmar un acta donde admitían que eran pandilleros, para que luego fueran trasladados a centros penales donde existen internos que sí son pandilleros activos.

“Sería bueno que supieran y salgan a la luz las sinvergüenzadas que hicieron el señor Alacrán y el antiguo director de ese centro penal, Tito Dubón. Ellos hicieron muchas cosas, se robaban los materiales de los paquetes que nos llevaba nuestras familias, cambiaban las cosas y no nos daban lo que era y ellos nos decían que no podíamos hacer nada”, señala.

El Centro Penal Apanteos está compuesto por 11 sectores, y el sector 11 alberga a las personas “castigadas”. “Hay mucha gente que no debe estar ahí, gente que no debe nada. A los enfermos crónicos con diabetes, insuficiencia renal, hipertensos o VIH no les dan medicina y no les están dando su tratamiento. A la tercera edad no le están dando beneficios. Incluso los custodios los ponen a hacer ejercicios y sentadillas y si no hacen lo que ellos dicen los castigan, pero la edad ya no se los permite”.

Sin beneficios a población LGBTI

Desde la llegada de Alacrán los miembros de la población penitenciaria que pertenen a la diversidad sexual no gozan de ningún beneficio. Pidieron volver a las áreas laborales, pero les dijeron que no tienen derecho a eso por ser “homosexuales”. En abril fueron trasladados al sector dos de Apanteos las más de 80 personas identificadas como LGBTI. “Era por burla, para que nos trataran como payasos los custodios, como que fuéramos ratones de laboratorio nos trataban”, declaró.

A Gonzalo lo aislaron solo por ser miembro LGBTI, lo mandaron a un lugar de castigo. Los amenazaban, les decían que, si alguien reclamaba, podían ser enviados a otro centro penal. “Nos están marginando. Cometimos un error, pero lo estamos pagando y ya lo pagué yo. Estuve cuatro años pagando el delito que cometí”, relató.